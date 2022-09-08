«Губы, нос! Копия дяди Никиты Сергеевича»: каким вырос единственный сын Кончаловского от Высоцкой — Петя

Юлия Высоцкая вот уже больше двадцати лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. У пары есть двое детей — дочка Мария и сын Петр. В кулуарах шептались, что трагедия, произошедшая в семье режиссера, разведет их супругой, однако этого не произошло.
Еще девять лет назад во Франции Андрей Сергеевич попал в ДТП — он находился за рулем авто, в котором на пассажирском сиденье была его дочь. Именно Маша получила тяжелые травмы. А жизнь ее родителей разделилась на «до» и «после».
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Андрей Кончаловский в одном из интервью признался, что у каждого человека должна быть цель в жизни, к которой нужно стремиться. Так вот они с Юлией живут лишь тем, чтобы их ребенок полностью оправился.
Сын Юлии Высоцкой Петя. Фото: соцсети
Помимо дочери у Юлии Высоцкой есть еще и сын. Петя родился в 2003 году. Он уже совсем взрослый парень. В 2022-м ему исполнится 19 лет. А на редком фото из фан-аккаунта телеведущей можно понять, как сейчас выглядит мальчик.
Стоит только мельком взглянуть на Петю, как становится ясно, в чью породу он пошел. То, что мальчуган принадлежит к семье Михалковых-Кончаловских, ни у кого сомнений не возникает. Статный и харизматичный Петя как две капли воды похож на своего дядю Никиту Сергеевича. И даже больше, чем его собственные дети.
«Губы, нос! Копия дяди Никиты Сергеевича», «Уже такой взрослый», «Красавчик!», «Еще один сердцеед в семье растет», «От невест отбоя не будет», «Порода сразу видна», «Форма губ как у Михалкова», «Статный какой парнишка», — стали писать фолловеры.