«Губы, нос! Копия дяди Никиты Сергеевича»: каким вырос единственный сын Кончаловского от Высоцкой — Петя

Юлия Высоцкая вот уже больше двадцати лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. У пары есть двое детей — дочка Мария и сын Петр. В кулуарах шептались, что трагедия, произошедшая в семье режиссера, разведет их супругой, однако этого не произошло.

Еще девять лет назад во Франции Андрей Сергеевич попал в ДТП — он находился за рулем авто, в котором на пассажирском сиденье была его дочь. Именно Маша получила тяжелые травмы. А жизнь ее родителей разделилась на «до» и «после».

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Андрей Кончаловский в одном из интервью признался, что у каждого человека должна быть цель в жизни, к которой нужно стремиться. Так вот они с Юлией живут лишь тем, чтобы их ребенок полностью оправился.