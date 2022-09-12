Гордость Казахстана: как Димаш Кудайберген начал заниматься музыкой и почему семья — главное в его жизни

Певец Димаш Кудайберген — настоящая гордость родного Казахстана. Сравнивая его со многими молодыми артистами, в частности российскими, понимаешь, что повод для гордости у казахов действительно есть.
Димаш не просто обладает уникальными вокальными и данными и играет на нескольких инструментах, но также: чтит традиции своего народа, уважает старших и не дает повода родителям краснеть за сына, он умен и образован, добр и внимателен к своим поклонникам, не одевается как фрик и не общается к коллегами-фриками, не меняет девушек как перчатки, не наводняет соцсети гламурными фотографиями и не ввязывается в скандалы ради пиара.
Число фанатов парня неуклонно растет, и всем интересно, откуда же появился в Казахстане такой удивительный артист. Teleprogramma.pro собрала самые важные факты из биографии Димаша Кудайбергена.
Димаш и его родители. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: семья
Димаш, по паспорту - Динмухаммед Канатович Кудайберген, - ребенок из музыкальной семьи. Его папа Канат Кудайбергенулы Айтбаев и мама Светлана Айтбаева, ныне заслуженные певцы Казахстана, познакомились и поженились, будучи студентами актюбинского пединститута.
Их первенец Динмухаммед родился 24 мая 1994 года в городе Актобе (в то время он назывался Актюбинск), младшие дети появились на свет позже: дочка Раушан — в 2001 году, сын Мансур — в 2007-м.
Когда Димаш только родился, Канат и Светлана учились в институте и жили вместе с родителями Каната. Именно бабушка Миуа Низамутдинова и дедушка Кудайберген Айтбаев почти весь день занимались его воспитанием. Ради внука бабушка бросила работу в школе (она учила детей географии и биологии). И ни на секунду не усомнилась в том, что сделала правильный выбор, .
В дружной семье будущей звезды все очень любят музыку. Бабушка в молодости пела, его дед играет на домбре. Отец Канат возглавлял местное управление культуры, архивов и документации, и параллельно занимался музыкой, мама Светлана была певицей Актюбинской областной филармонии.
«Для меня моя семья - это все. Где бы я ни выступал, где бы ни получал награды, в первую очередь я это все делаю для того, чтобы лишний раз увидеть улыбку, искреннюю улыбку на лице мамы. Это самая большая награда. Я горжусь ими, они мной гордятся», - сказал Димаш в одном из интервью, отметив, что родители и бабушка с дедушкой - его кумиры и главный пример в жизни.
Первоклассник Динмухаммед в гимназии №32 города Актобе. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: школа
Димашу выпала удача учиться в гимназии № 32 города Актобе. Она славилась прекрасным учительским составом. Педагоги в гимназии действительно знали свое дело, ведь по тому, как певец уже в зрелом возрасте ведет беседы на серьезные темы, как цитирует выдающихся людей, можно сделать вывод, что учился он с удовольствием.
Классный руководитель Димаша Роза Куанышевна всегда улыбается, раздавая интервью о своем знаменитом ученике. По ее словам, мальчик учился на одни «пятерки», но кроме этого он был скромным, воспитанным, щедрым, всегда был готов помочь одноклассникам и учителям. Иногда он даже опаздывал на уроки из-за того, что помогал другому учителю перенести какие-нибудь тяжелые вещи из класса в класс.
Сам Димаш признается, что идеальным все же не был.
«Казаxстан, город Актобе, 32 школа-гимназия, 1 класс. Детей которые получают оценки 2, 3, 4, считал плоxими детьми. В школе дерёшься с пацанами за девочку, которая понравилась! Спасибо за счастливое детство: родителям, школе, учителям!!! Ностальгия...» - написал артист под своим школьным фото, которое опубликовал в соцсети в 2017 году.
Заниматься игрой на фортепьяно Димаш начал в пять лет. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: занятия музыкой и первое выступление
Бабушка Миуа, несмотря на свои больные ноги, начала водить пятилетнего Димаша в детскую студию при местном музыкальном колледже и именно там он познал азы игры на фортепьяно.
Первой учительницей Димаша стала молодая Дина Ниязова. Она нашла подход к талантливому мальчику, сумела заинтересовать его изучением музыки и развить его способности. Общались они на казахском языке, потому что русского Димаш в то время еще не знал. Поначалу он и Дина больше играли — топали и хлопали, чтобы ребенок смог понять, что такое ритм, затем добрались до фортепьяно и пения. Дина записывала голос Димаша на диктофон и они вместе слушали, как он звучит. Мальчику это очень нравилось.
Родители вспоминают, что в то время аудиокассеты стали его любимыми игрушками, он даже складывал их рядом с собой в кровати, когда отправлялся спать.
Димаш был учеником Дины меньше года — до ее выхода в декретный отпуск. Но уже тогда состоялось его первое выступление перед большой публикой. Наблюдая за тем, как замечательно поет ее воспитанник, и какая ангельская у него внешность, преподаватель решила, что он готов к выходу на сцену.
Это был 1999 год. Димаш принял участие в юбилейном вечере известного городского музыканта в концертном зале музыкального колледжа, исполнив песню «Актобе» Эдуарда Глумова.
Дина Ниязова учила Димаша музыке в пятилетнем возрасте. Фото: соцсети
Второй этап совместной работы Дины и Димаша случился в 2006-м, когда Ниязову, уже работающую в областной филармонии, назначили худруком реорганизованной детской музыкальной студии «Саз». Она пригласила своего бывшего ученика на роль ведущего церемонии открытия студии, и он с тех пор активно участвовал во всех мероприятиях — пел, вел концерты и всячески развивался как творческая личность.
После седьмого класса гимназии Димаш поступил в музыкальный колледж им. Жубанова, на факультет эстрадно-джазового пения. Его преподавателем стал певец Марат Олжабаевич Айтимов. Именно он правильно поставил подопечному его уникальный голос и помог расширить его диапазон с трех до пяти-шести октав.Он также предупредил парня об опасности «звездной болезни». И Димаш этого не забыл.
«Настоящее мастерство не в том, чтобы стать великим певцом и подняться на вершину, а в том, чтобы не потерять человеческие качества на такой высоте. Простота нашего преподавателя, который научил нас не терять человеческих качеств, была для нас великим уроком», - писал Димаш, поздравляя Айтимова с днем рождения.
В 2014 году Кудайберген окончил музыкальный колледж и начал учиться в Казахском национальном университете искусств в Астане, на кафедре искусства эстрады факультета музыки. Бабушка и дедушка, кстати, переехали в столицу вместе с ним, чтобы кормить парня и помогать ему с подготовкой концертных костюмов для выступлений.
Певец Марат Айтимов был учителем Димаша в музыкальном колледже. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: конкурсы и награды
В 6 лет Димаш принял участие в Республиканском детском конкурсе «Айналайын» и занял первое место в номинации «Фортепиано». Это был его первый успех, за ним последовали множество других побед в музыкальных конкурсах и множество наград зарубежом и у себя на родине. В 2019 году Кудайбергену было присвоено звание Заслуженного деятеля Казахстана.
Одним из самых больших желаний певца было участие в конкурсе «Славянский базар» в Белоруссии. Он попал туда в 2015 году и завоевал Гран-при, набрав 175 баллов из 180 возможных. Членов жюри, гостей и журналистов поразило его исполнение казахской народной песни «Дайдидау», песни «Опять метель» Аллы Пугачёвой, а также французской «SOS d’un terrien en detresse».
В 2019 году парень отправился в США для участия в шоу талантов The World's Best на телеканале CBS. За приз в один миллион долларов боролись участники со всего мира. В полуфинале, исполнив песню Adagio, Димаш шокировал судей заявлением о том, что уходит, потому что не хочет соревноваться с детьми.
Димаш на конкурсе World's Best. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: успех в Китае
Любовь жителей Китая Кудайберген завоевал благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 на канале Хунань ТВ. Казахстанец дошёл в этом конкурсе до финала и занял второе место. С тех пор в Азии на него большой спрос - он уже снимался в рекламе известных брендов, стал «Лучшим азиатским певцом» на 24-й Китайской премии в области музыки и «Самым популярным зарубежным певцом» на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.
Благодаря участию в шоу Singer Димаша обрел целую армию фанатов, на сегодняшний день в различных соцсетях на него подписаны около шести миллионов человек. В число его поклонников вошел даже легендарный китайский актер Джеки Чан. Увидев выступление казахстанского артиста на шоу Singer, Джеки так впечатлился, что предложил ему встретиться и познакомиться. С тех пор они дружат.
Однажды актер попросил Димаша исполнить саундрек к его фильму «Авангард». Димаш был просто счастлив такой возможности, ведь он с детства рос на фильмах Джеки Чана, и вот сам Джеки захотел услышать его голос в одной из своих картин. Конечно же он принял предложение и теперь в финале фильма «Авангард» вы можете услышать песню «Будем счастливы» в исполнении Димаша.
Димаш и Джеки Чан. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген - самый красивый мужчина Азии
Димаш - признанный красавец. Его рост - 191 см, вес - 78 кг. Черные как смоль волосы, белая кожа, красивые выразительные глаза и подтянутое тело с кубиками пресса на животе - внешность парня свела с ума немало девчонок и в родном Казахстане, и в Китае.
На протяжении нескольких лет подряд имя Димаша Кудайбергена удерживается на верхних позициях рейтинга «100 самых привлекательных знаменитостей Азии». В 2021 году он наконец-то занял первое место, в ходе онлайн-голосования обогнав таких знаменитых певцов из Южной Кореи, как Ким Сокджин (солист группы BTS) и Чха Ын У (участник бойбенда Astro). За казахстанца отдали свои голоса 9,3 миллиона члеловек.
В Китае даже на улицах можно увидеть фотографии Димаша. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: сколько зарабатывает
Будучи самым популярным среди современных казахстанских певцов, молодой вундеркинд из Актобе успешно монетизирует свою славу. По некоторым данным, за свое выступление на концерте он берет 50-70 тысяч долларов. Как уверяют родители, Димаш не зациклен на покупке дорогих вещей или ненужных тратах, деньги он тратит в основном на творчество, на организацию новых концертов, одежду для выступлений, зарплату тем людям, что с ним работают. И на благотворительность, конечно же.
И, тем не менее, любовь к красивым вещам ему не чужда. Однажды поклонники заметили на руке Димаша эксклюзивный экземпляр наручных часов швейцарского производителя Jacob&Co. Такие часы стоят более 389 тысяч долларов.
Никто не знает, во сколько на сегодняшний день оценивается состояние певца, но недавно он признался, что снял самый дорогой клип в мире. На съемки ушло более семи миллионов долларов, утверждает он.
Кадр из нового клипа на песню Димаша. Фото: соцсети
Димаш Кудайберген: личная жизнь
Поклонницы Димаша давно задаются вопросами о его личной жизни. Вот только он ее никогда не афишировал, а после успеха в Китае и вовсе засекретил. Китайские СМИ, впрочем, тут же развили детективную деятельность и обнаружили в Интернете серию фотографий, где Кудайберген предстает в компании некой красавицы. Оказалось, что девушка реальна, ее зовут Нурсауле Аубакирова, с Димашем они учились в одном институте, но, скорее всего, были просто хорошими друзьями.
Сам певец никаких заявлений относительно Нурсауле не делал, и предположения китайцев таковыми и остались. Кроме того, в 2020 году в одном из интервью герой заявил, что сердце его свободно и жениться он пока не собирается.
Димаш и Нурсауле вполне могут оказаться просто друзьями. Фото: соцсети
Другие фанаты, пристально следящие через соцсети за Димашем и его окружением, утверждают, что он встречается со своим стилистом Анель (Нелли) Нурашевой. В этот вариант многие охотно поверили, другие утверждали, что связь Димаша с Анель невозможна, ведь эта красотка слишком уж развязная для него.
Кудайберген - «хороший мальчик», а потому и его будущая избранница должна быть идеальной - скромной и доброй, похожей характером и мягкостью на его маму Светлану. Семья Димаша верит, что совсем скоро он встретит свою принцессу, а бабушка Миуа успеет понянчиться с правнуками.
Еще одно фото, на котором могут быть запечатлены Димаш и Нурсауле. Фото: соцсети