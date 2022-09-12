Гордость Казахстана: как Димаш Кудайберген начал заниматься музыкой и почему семья — главное в его жизни

Певец Димаш Кудайберген — настоящая гордость родного Казахстана. Сравнивая его со многими молодыми артистами, в частности российскими, понимаешь, что повод для гордости у казахов действительно есть.

Димаш не просто обладает уникальными вокальными и данными и играет на нескольких инструментах, но также: чтит традиции своего народа, уважает старших и не дает повода родителям краснеть за сына, он умен и образован, добр и внимателен к своим поклонникам, не одевается как фрик и не общается к коллегами-фриками, не меняет девушек как перчатки, не наводняет соцсети гламурными фотографиями и не ввязывается в скандалы ради пиара.

Число фанатов парня неуклонно растет, и всем интересно, откуда же появился в Казахстане такой удивительный артист. Teleprogramma.pro собрала самые важные факты из биографии Димаша Кудайбергена.