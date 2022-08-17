Главная боль Олега Табакова: что он потерял из-за любви к Марине Зудиной

Последние годы жизни Олега Табакова были омрачены затянувшимся конфликтом с детьми от первого брака. Бывшая жена и дочь так и не простили его – они не появились даже на похоронах…

Встреча с кумиром

О Марине Зудиной, второй и последней жене Олега Павловича, знают все. Гораздо меньше вспоминают о той, которая была первой и которой пришлось стать бывшей: о Людмиле Крыловой. Они познакомились в 1959 году, на киностудии «Мосфильм».

Юная Людмила не поверила своим глазам, когда увидела кумира: она была горячей поклонницей таланта Табакова. В тот же вечер она согласилась прийти к нему домой. И осталась ночевать…

Расписались, когда сыну было два месяца

Институт Людмила оканчивала уже беременной. Не было никакой свадьбы – обошлись простой росписью в ЗАГСе. Как вспоминала актриса:

«А расписались мы, когда сыну Антошке было месяца два, в перерыве между репетициями, когда я уже работала, как и Табаков, в «Современнике». Вдруг спохватились, побежали, на улице слякоть, грязь, поймали какую-то машину, приехали в загс. С друзьями выпили по бокалу шампанского и опять на репетицию».

Любимая дочка

