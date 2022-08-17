Главная боль Олега Табакова: что он потерял из-за любви к Марине Зудиной

Последние годы жизни Олега Табакова были омрачены затянувшимся конфликтом с детьми от первого брака. Бывшая жена и дочь так и не простили его – они не появились даже на похоронах…
Встреча с кумиром
О Марине Зудиной, второй и последней жене Олега Павловича, знают все. Гораздо меньше вспоминают о той, которая была первой и которой пришлось стать бывшей: о Людмиле Крыловой. Они познакомились в 1959 году, на киностудии «Мосфильм».
Юная Людмила не поверила своим глазам, когда увидела кумира: она была горячей поклонницей таланта Табакова. В тот же вечер она согласилась прийти к нему домой. И осталась ночевать…
Расписались, когда сыну было два месяца
Институт Людмила оканчивала уже беременной. Не было никакой свадьбы – обошлись простой росписью в ЗАГСе. Как вспоминала актриса:
«А расписались мы, когда сыну Антошке было месяца два, в перерыве между репетициями, когда я уже работала, как и Табаков, в «Современнике». Вдруг спохватились, побежали, на улице слякоть, грязь, поймали какую-то машину, приехали в загс. С друзьями выпили по бокалу шампанского и опять на репетицию».
Любимая дочка
Людмила Крылова. Фото: кадр из фильма «Сверстницы»
В 1966 году, когда Антону было шесть лет, родилась Александра. Олег Павлович буквально боготворил дочку, не спускал ее с рук, не мог отвести восторженных глаз. Правда, основное время забирала работа – его популярность становилась все громче, он много снимался, много играл в театре.
Слухи об изменах Табакова стали долетать до его жены все чаще. Но Людмила только отмахивалась: она – законная жена, он обожает их детей, не может такого быть! Она и мысли не допускала, что муж может жить на две семьи.
Новая любовь
Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Global Look Press
Между тем, в жизни Олега Табакова все изменилось в 1981 году, когда на его курс в ГИТИС пришла юная Марина Зудина. Преподаватель был на 30 лет старше своей студентки.
Но это не помешало их страстному роману, который разгорелся чуть ли в первые же дни учебы Марины. В одном из интервью актриса признавалась, что не хотела разбивать семью:
«Думаю, что жена догадывалась. Но я никогда не обсуждала. Это их отношения. Я не собиралась ничего разрушать. Я не хотела быть женой Олега Павловича, не думала, что рожу детей. Думала, что муж будет по возрасту ближе. Знала, что он не бросит семью».
Вторая семья
Отношения Олега Павловича и Марины длились уже десять лет, когда Людмила Крылова вдруг предложила развестись. Конечно, она давно обо всем знала. И не хотела мириться с предательством.
В 1994 году их брак был расторгнут. И почти сразу Табаков женился на Зудиной. Марина уже была беременна, и вскоре на свет появился их сын Павел.
Не простили предательства
Александра Табакова. Фото: кадр из фильма «Маленькая Вера»
Старших же детей Олег Павлович потерял в тот момент, когда ушел из семьи. Они были уже взрослыми, очень любили и маму, и отца, до последнего момента не догадывались о происходящем.
Правда обрушилась на них, как снег на голову. И стала мощным шоком. Антон и Саша перестали общаться с отцом. Просто вычеркнули его из своей жизни.
Правда, через десять лет сын нашел в себе силы простить отца. Их общение наладилось. А вот Александра оказалась более непримиримой. Она даже уволилась из театра, потому что не хотела встречаться там с удачливой соперницей своей мамы.
А потом и вовсе ушла из профессии. Зрители, пожалуй, смогут сегодня вспомнить Александру лишь по самой ее заметной роли – подруги главной героини в фильме «Маленькая Вера».
Марина Зудина, по ее словам, очень хотела, чтобы муж помирился с дочерью, чтобы все жили мирно и дружно, чтобы Антон и Саша чувствовали себя старшими братом и сестрой по отношению к ее детям – Павлу и Маше. Но с Александрой отношения так и не наладились: она не смогла простить обиду, нанесенную маме и ей с братом.
В 2018 году, когда умер Олег Табаков, их с Мариной сыну Павлу было всего 23 года, он только начинал делать первые шаги в актерской профессии. А Маше и вовсе едва исполнилось двенадцать. Конечно, им было очень тяжело потерять отца. Первая жена Олега Табакова, Людмила Крылова, и их дочь Александра на похороны не пришли.