Геннадий Хазанов объяснил, почему на самом деле уехал из России

Поклонники Геннадия Хазанова забеспокоились: в СМИ появилась информация о том, что артист уехал в Латвию и возвращаться не собирается. Сам Хазанов долгое время никак не комментировал эти слухи.
Корреспонденту Тeleprogramma.pro удалось дозвониться до народного артиста РСФСР и получить эксклюзивный комментарий.
- Геннадий Викторович, смогут ли поклонники увидеть вас на сцене «Ленкома» в новом сезоне?
- Да, конечно.
Геннадий Хазанов. Фото: Global Look Press
- А что вы скажете о появившихся слухах о вашей эмиграции?
- Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал.
Тревога зрителей, впрочем, вполне объяснима. В Латвии Геннадий Хазанов находится уже довольно давно – как минимум, с середины марта: там его видели в компании Леонида Ярмольника, с которым Хазанов дружит.
Геннадий Хазанов. Фото: Global Look Press
Марк Варшавер недавно заявил, что вернуться артист не может, и загадочно добавил:
«Так случилось».
Потом директор «Ленкома» пояснил: Хазанов проходит лечение. По фотографиям, появившимся в Сети, можно заметить, что Геннадий Викторович имеет вполне бодрый, хотя и невеселый, вид. Что на самом деле происходит сейчас в его жизни, как он себя чувствует, – артист не рассказывает. Но радует, что он намерен продолжать играть в спектаклях.
Надо сказать, что поспешные отъезды некоторых российских знаменитостей за границу уже перестали удивлять и шокировать поклонников.
Только за последние недели и месяцы страну покинули группа Little Big – теперь они называют себя «коллективом из Лос-Анджелеса. Чулпан Хаматова налаженной жизни и карьере в «Современнике» предпочла работу в латвийском театре. Земфира и Рената Литвинова – подруги и партнеры по творческим проектам - обосновались в Париже.
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Анна Седокова вслед за мужем, баскетболистом Янисом Тимма, уехала в США: там у Яниса контракт с местной командой, а у Седоковой за океаном имеется недвижимость, кроме того, в Америке проживает одна из дочерей певицы.
Словом, происходит некое «великое переселение». События нынешнего года навсегда изменили жизнь страны в целом, и в частности – провели водораздел между теми, кто остался, и теми, кто уехал. На этом фоне слова Геннадия Хазанова о его скором возвращении – очень хорошие новости!