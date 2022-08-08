Геннадий Хазанов объяснил, почему на самом деле уехал из России

Марк Варшавер недавно заявил, что вернуться артист не может, и загадочно добавил:

«Так случилось».

Потом директор «Ленкома» пояснил: Хазанов проходит лечение. По фотографиям, появившимся в Сети, можно заметить, что Геннадий Викторович имеет вполне бодрый, хотя и невеселый, вид. Что на самом деле происходит сейчас в его жизни, как он себя чувствует, – артист не рассказывает. Но радует, что он намерен продолжать играть в спектаклях.

Надо сказать, что поспешные отъезды некоторых российских знаменитостей за границу уже перестали удивлять и шокировать поклонников.

Только за последние недели и месяцы страну покинули группа Little Big – теперь они называют себя «коллективом из Лос-Анджелеса. Чулпан Хаматова налаженной жизни и карьере в «Современнике» предпочла работу в латвийском театре. Земфира и Рената Литвинова – подруги и партнеры по творческим проектам - обосновались в Париже.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Анна Седокова вслед за мужем, баскетболистом Янисом Тимма, уехала в США: там у Яниса контракт с местной командой, а у Седоковой за океаном имеется недвижимость, кроме того, в Америке проживает одна из дочерей певицы.

Словом, происходит некое «великое переселение». События нынешнего года навсегда изменили жизнь страны в целом, и в частности – провели водораздел между теми, кто остался, и теми, кто уехал. На этом фоне слова Геннадия Хазанова о его скором возвращении – очень хорошие новости!

