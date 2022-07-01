Федор Добронравов: как бывший слесарь стал звездой экрана, почему боялся играть Ваньку Будько в «Сватах» и на ком женился однажды и на всю жизнь

Федор Добронравов прославился благодаря комедийным ролям. Но настоящая слава обрушилась на него после выхода на экраны сериала «Сваты». Его персонаж Иван Будько очень полюбился миллионам телезрителей, но сам актер его боялся. Почему - читайте далее.
Федор Добронравов: детство, родители
Федор Викторович Добронравов родился в Таганроге Ростовской области 11 сентября 1961 года. Его отец был строителем, мать – поваром на хлебозаводе. У Федора есть старшая сестра Любовь. В детство будущий народный артист занимался баскетболом, боксом и волейболом, ходил на плавание, где увлекся прыжками в воду. Но мечтал стать цирковым артистом и посещал цирковую студию «Красный котельщик».
Окончив школу, Федор поехал в Москву и предпринял попытку поступить в цирковое училище, но не смог – нужно было сначала отслужить в армии, таковы условия для юношей. Отправился служить, попав в ВДВ благодаря своему высокому росту – 186 см.
Федор Добронравов в армии. Фото: соцсети
Федор Добронравов: карьера в театре
Отслужив в армии, Добронравов вернулся в родной город и устроился работать слесарем на завод. Также он успел поработать электриком и дворником в детском саду. Параллельно занимался театральной самодеятельностью и успел поставить рок-оперу «Жажда над ручьем». Поступил в Воронежский институт искусств и окончил его в 1988 году. По окончании вуза был зачислен в труппу Молодежного театра, где проработал два года.
Судьбоносной для Добронравова стала встреча с Константином Райкиным, приехавшим в Воронеж. Режиссер присмотрелся к таланту начинающего актера и пригласил в Москву, в театр «Сатирикон». В учреждении Федор прослужил до 2003 года. Здесь он сыграл в пьесах «Багдадский вор», «Маугли», «Голый король», «Мнимый больной», «Ромео и Джульетта», «Слуги и снег», «Гамлет».
В 2003 году Добронравов ушел из «Сатирикона», сославшись на усталость. Но в том же году по приглашению по приглашению Александра Ширвиндта поступил на службу в Театр сатиры, в котором проработал до 2020 года. После перерыва вернулся в 2022 году. Он сыграл в десятке спектаклей, среди которых «слишком женатый таксист», «Нам все езе смешно», «Идеальное убийство», «Чемоданчик», «Где мы?!» и других. Здесь же попробовал себя в качестве режиссера, поставив два спектакля.
Федор Добронравов. Фото: Global Look Press
Добронравов много выступает в антрепризах. В театре «Квартет И» он играл в пьесах «День радио» и «День выборов», в театре Чехова – «Вишневый сад», «Ужин с дураком», «Спасатель», в театре «Миллениум» - «Поймай меня… Сможешь?» и объездил страну со многими другими театральными агентствами.
Федор Добронравов в спектакле "Забор". Фото: Global Look Press
Федор Добронравов: кино
Кинобиография Добронравова началась в 1993 году. Он дебютировал в фильме «Русский регтайм». Роли в 90-е годы у Добронравова были эпизодические и мало добавили ему популярности. В 2000-е годы он снялся в сериалах «Тайны дворцовых переворотов», «Марш Турецкого», «Шукшинские рассказы», фильмах «С ног на голову», «Посылка с Марса», «Время собирать камни», «Изображая жертву».
Федор Добронравов в фильме «Русский регтайм». Кадр из фильма
Но настоящую славу ему принес сериал «Сваты», съемки первого сезона которого состоялись в 2008 году. После выхода комедии на экраны актер стал по-настоящему всенародным любимцем, а его герой, сельчанин Иван Будько, полюбился не только в России, но и в Беларуси и на Украине за свой неунывающий и задорный характер.
Федор Добронравов в сериале «Сваты». Кадр из сериала
Каждый новый сезон «Сватов» укреплял любовь к Добронравову со стороны зрителей. За приключениями четы Будько – жену Ивана Валюху талантливо сыграла Татьяна Кравченко, - и Ковалевых, которых исполнили Людмила Артемьева и Анатолий Васильев – поклонники следили семь сезонов. За роль в сериале актер был награжден премией «телезвезда» в номинации «любимый актер» в 2009 году. Забавные фразы, которыми изобиловал Будько в сериале, быстро ушли в народ.
Добронравов, кстати, рассказывал, что побаивался такой любви за Ивана Будько – опасался стать актером одной роли.
«Сначала я этого боялся. У меня был опыт общения с великими актерами театра сатиры «Кабачка «13 стульев». Там была народная любовь такого размера, что никакие «Сваты» и рядом не стояли. Они не могли на улицы выйти спокойно!» - откровенничал артист в интервью «Комсомольской правде». – «Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый».
Между съемками новых «Сватов» Добронравов получал множество интересных предложений от режиссеров. Он снялся в «Братьях Карамазовых» в 2009 году, в фильме «О чем говорят мужчины» в 2010 году, в комедиях «Мамы» (2012 г.), «Все включено» (2013 г.), драме «Конец прекрасной эпохи» (2015 г.). Ежегодно у актера – по несколько проектов, а всего фильмография насчитывает более полусотни картин.
Федор Добронравов: телевидение
В 2005 году Добронравов начал сниматься в комедийном скетч-шоу «6 кадров» на СТС, съемки которого продолжались до 2014 года. Также актер снимался в подобном проекте на Рен-ТВ под названием «Дорогая передача», а также в пародийном проекте «Большая разница» на Первом канале
Федор Добронравов в шоу "6 кадров". Фото: кадр из шоу
В 2016 году Добронравов основал продюсерский центр «Федор Добронравов», который занимается создание фильмов, телесериалов и спектаклей. Дебютными проектами центра стали полнометражный художественный фильм «Жили-были», в котором Добронравов сыграл одну из главных ролей и впервые выступил в качестве кинопродюсера, и спектакль «Чудики», выпущенный в 2017 году.
Федор Добронравов: здоровье
В 2018 году Добронравов перенес инсульт. Тогда СМИ писали, что якобы актер скончался после комы, но информация, к счастью, оказалась ложной. Всенародный любимец смог восстановиться после недуга и справиться с его последствиями, после реабилитации вернулся к работе.
Федор Добронравов: личная жизнь
Федор Добронравов счастлив в браке с Ириной Добронравовой, с которой они поженились еще в Таганроге в 80-е годы.
Ирина Добронравова. Фото: соцсети
Они учились вместе в школе, затем работали в детском саду, она была воспитателем. У супругов двое детей – Виктор, родившийся в 1983 году, и Иван, который младше брата на шесть лет. Оба наследника пошли по отцовским стопам и стали актерами.
Федор Добронравов с сыновьями Виктором и Иваном. Фото: соцсети
Федор Добронравов сегодня
В 2022 году Федор Добронравов вернулся в труппу Театра сатиры. Он является одним из ведущих артистов сцены.
Поклонники Добронравова и его героя Ивана Будько ждали седьмой сезон «Сватов» 10 лет. Из-за пандемии начавшиеся съемки откладывались, но все-таки сериал был снят и показан в 2021 году. Однако, получил противоречивые отзывы. Летом 2022 года появились новости о том, что запланировано продолжение комедии – восьмой сезон. Его выход на экраны обещают в середине 2023 года.
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