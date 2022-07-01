Федор Добронравов: как бывший слесарь стал звездой экрана, почему боялся играть Ваньку Будько в «Сватах» и на ком женился однажды и на всю жизнь

Федор Добронравов прославился благодаря комедийным ролям. Но настоящая слава обрушилась на него после выхода на экраны сериала «Сваты». Его персонаж Иван Будько очень полюбился миллионам телезрителей, но сам актер его боялся. Почему - читайте далее.

Федор Добронравов: детство, родители

Федор Викторович Добронравов родился в Таганроге Ростовской области 11 сентября 1961 года. Его отец был строителем, мать – поваром на хлебозаводе. У Федора есть старшая сестра Любовь. В детство будущий народный артист занимался баскетболом, боксом и волейболом, ходил на плавание, где увлекся прыжками в воду. Но мечтал стать цирковым артистом и посещал цирковую студию «Красный котельщик».

Окончив школу, Федор поехал в Москву и предпринял попытку поступить в цирковое училище, но не смог – нужно было сначала отслужить в армии, таковы условия для юношей. Отправился служить, попав в ВДВ благодаря своему высокому росту – 186 см.