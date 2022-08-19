Евгений Миронов: как попал в труппу Табакова, от кого воспитывает сына и почему отрекся от Хаматовой

Актер Евгений Миронов воплотил на экране и сцене множество ярких ролей. Однако в детстве он тяжело болел, стоял даже вопрос о том, сможет ли он ходить. Что это за болезнь, как он смог ее одолеть и каким образом прославился, оказавшись сегодня в числе выдающихся мастеров, — в нашем материале.

Евгений Миронов: детство, родители

Актер Евгений Миронов родился в Саратове 29 ноября 1966 года. Его отец был водителем, мать — продавцом. Детство будущей звезды прошло в небольшом военном городке Татищево-5. Когда Евгению было 6 лет, у него появилась сестра Оксана.

В том же возрасте у него приключилась беда со здоровьем — неудачно упал, начался туберкулез костей таза. Родители приложили массу усилий на лечение и восстановление мальчика, который передвигался на костылях и уже не мечтал когда-нибудь снова бегать и прыгать. Он год пролечился в санатории в Евпатории, усилия врачей и крепкий организм смогли вернуть Миронову здоровье.