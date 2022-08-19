Евгений Миронов: как попал в труппу Табакова, от кого воспитывает сына и почему отрекся от Хаматовой

Актер Евгений Миронов воплотил на экране и сцене множество ярких ролей. Однако в детстве он тяжело болел, стоял даже вопрос о том, сможет ли он ходить. Что это за болезнь, как он смог ее одолеть и каким образом прославился, оказавшись сегодня в числе выдающихся мастеров, — в нашем материале.
Евгений Миронов: детство, родители
Актер Евгений Миронов родился в Саратове 29 ноября 1966 года. Его отец был водителем, мать — продавцом. Детство будущей звезды прошло в небольшом военном городке Татищево-5. Когда Евгению было 6 лет, у него появилась сестра Оксана.
В том же возрасте у него приключилась беда со здоровьем — неудачно упал, начался туберкулез костей таза. Родители приложили массу усилий на лечение и восстановление мальчика, который передвигался на костылях и уже не мечтал когда-нибудь снова бегать и прыгать. Он год пролечился в санатории в Евпатории, усилия врачей и крепкий организм смогли вернуть Миронову здоровье.
Евгений Миронов в детстве. Фото: соцсети
Вернувшись к полноценной жизни, школьник Евгений начал посещать драматический кружок, учился игре на фортепиано в музыкальной школе. И у него появилась мечта — стать актером. Сестра тоже загорелась сценой: она захотела стать балериной и добилась цели.
Окончив восьмилетнюю школу, Миронов поступил в 1982 году в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова к Валентине Ермаковой. После учебы его зачислили в труппу местного ТЮЗа, но актер захотел совершенствоваться и направился в Москву. Для него кумиром был Олег Табаков, и он очень хотел учиться именно у него.
Евгений Миронов в молодости. Фото: соцсети
Миронову удалось завоевать одобрение комиссии, он был зачислен сразу на второй курс Школы-студии МХАТ, попав в мастерскую Табакова. Учеба свела его с Владимиром Машковым, они вместе жили в общежитии и с тех пор сдружились.
Получив образование, Миронов оказался перед выбором — сразу три театра захотели видеть его на своих сценах: МХАТ, «Табакерка» и Театр на Малой Бронной. Не думая ни минуты, актер выбрал работу с Олегом Табаковым.
Евгений Миронов: театр
Поступив на службу в «Табакерку», Евгений Миронов, имеющий рост 173 см и вес 70 кг, долго «топтался на месте», несколько лет играл только квартального в «Ревизоре». Первой главной ролью оказалась игра в пьесе «Прищучил», и с того времени мастерство актера начало расти. «Вишневый сад», «Обыкновенная история», «Страсти по Бумбарашу» и многие другие спектакли собирали аншлаги.
Евгений Миронов в спектакле «Автомобиль Полонсо». Фото: Global Look Press
Миронов начал сотрудничать с «Современником», МХТ им.Чехова, Театром Луны. В 2006 году Миронов создал Театр наций, став в нем режиссером. Здесь были поставлены такие пьесы, как «Рассказы Шукшина», за которую он получил «Хрустальную Турандот» и «Золотую маску» как лучший драматический актер, «Гамлет», «Иванов», «Дядя Ваня», «Горбачев», «Мастер и Маргарита» и другие.
Евгений Миронов: кино
Кинокарьера Евгений Миронова сложилась не менее блестяще. Его дебют на экране состоялся в 1988 году, когда учился на третьем курсе вуза. Он сыграл в картине «Жена керосинщика» в роли второго плана. До этого момента Табаков запрещал студенту сниматься, однако дебютная работа принесла Миронову гран-при фестиваля фантастического кино в Авроиазе.
Евгений Миронов в фильме «Любовь». Кадр из фильма
Следующими стали фильмы «Перед рассветом» (1989), «Делай раз!» (1990), «Затерянный в Сибири» (1991). Но заметили его как киноактера после роли в ленте Валерия Тодоровского «Любовь» в 1991 году. За нее он получил приз как лучший актер на «Кинотавре». Закрепить успех Миронову помогла работа в ленте «Анкор, еще анкор!» в 1992 году.
Вместе с Владимиром Машковым Миронов сыграл в ленте «Лимита» в 1994 году, за который получил свою первую «Нику» как лучший актер. Следующий год принес еще один успешный проект — «Мусульманин», в котором актеру блестяще далась роль рядового, вернувшегося из семилетнего афганского плена. В тот же период Миронов снялся у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем», за что получил приз фестиваля «Созвездие».
Евгений Миронов в фильме «Превращение». Кадр из фильма
Затем были «Ревизор», «Змеиный источник», «Мама» — ежегодно фильмография актера пополнялась новыми проектами. В 2000 году Миронов сыграл в картине «Дневник его жены», в 2001-м — «В августе 44-го», в 2002 году — «Игра в модерн» и «Превращение». Яркой стала роль князя Мышкина в сериале «Идиот» в 2003 году, которая вывела Миронова на новую профессиональную высоту. За нее он получил «Золотого орла» как лучший актер.
Евгений Миронов на награждении премией «Золотой орел». Фото: Global Look Press
Сыграл Миронов и автора «Идиота» — Федора Достоевского — в сериале «Достоевский» в 2011 году. А перед этим были яркие роли в фильмах «Побег» (2005), «Космос как предчувствие» (2005), «Охота на пиранью» (2006), Утомленные солнцем – 2: Предстояние» (2010).
В 2017 году Миронов в дуэте с Константином Хабенским сыграл в драме «Время первых» космонавта Алексея Леонова, появился в нашумевшем фильме «Матильда», снялся в картине «Карп отмороженный». В том же году актер примерил роль Ленина в сериале «Демон революции», а через два года вернулся к этому персонажу в проекте «Ленин. Неизбежность».
Евгений Миронов: другие проекты
Евгений Миронов занимается и другими проектами, помимо театра и кино. Он озвучивает персонажей фильмов и анимационного кино, продюсирует различные проекты, а также развивает фестиваль TERRITORIЯ.
Кроме того, занимается Миронов благотворительностью: при его участии создано два фонда, в том числе «Артист», оказывающий поддержку пожилым звездам.
Миронов также является художественным руководителем Фестиваля театров малых городов России с 2007 года.
Евгений Миронов: личная жизнь
Евгений Миронов тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что сейчас он воспитывает сына Петра, которого впервые показал людям только в 2020 году, когда мальчик пошел в первый класс. В декабре 2021 года Миронов вышел в свет с наследником, и все увидели, как подрос мальчуган. Известно, что родителем он стал благодаря суррогатной матери.
Евгений Миронов с сыном Петром. Фото: соцсети
Ранее Миронова подозревали в нетрадиционной ориентации. Ходили слухи, что в 2013 году актер зарегистрировал в Германии отношения с коллегой Сергеем Астаховым. Сплетни не утихали долго, но сам Миронов их не прокомментировал никак.
Сергей Астахов. Фото: Global Look Press
В молодости у Миронова были романы. Он встречался с одногруппницей Марией Горелик, крутил роман с Анастасией Заворотнюк, выходил в свет с Аленой Бабенко — но ни одни отношения браком так и не закончились.
В 2002 году Миронов представил публике свою избранницу Марианну. Он признался, что их отношениям не первый год, однако спустя 12 месяцев они расстались.
Евгений Миронов и Алена Бабенко. Фото: Global Look Press
Евгений Миронов сегодня
В конце февраля Евгений Миронов осудил начавшиеся на юго-востоке Европы события, подписав соответствующее письмо вместе с другими деятелями культуры. Но вскоре изменил свое отношение к происходящему, и в конце мая посетил Мариуполь с гуманитарной миссией. Эти дни он назвал одними из самых тяжелых в жизни. Вместе с труппой Театра наций Миронов показал спектакль «Осторожно, эльфы!» и приурочил событие ко Дню защиты детей.
Имя Миронова неразрывно связано с актрисой Театра наций Чулпан Хаматовой. Она стала не только коллегой на сцене, но и его близким другом. Однако весна 2022 года их связи положила конец, потому что Хаматова эмигрировала в Латвию. Из-за противоположности во взглядах на внешние события Миронов вынужден был отречься от экс-соратницы.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press