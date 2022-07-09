Елена Проклова: как стала звездой экрана в 12 лет, подверглась домогательствам в 15 и почему так долго молчала

Елена Проклова в 2021 году рассказала свой секрет на миллион - в одноименной передаче поведала, что пережила домогательства в подростковом возрасте. По сей день не утихают обсуждения этого происшествия, а в совратителе угадали Олега Табакова. Почему актриса так долго молчала - более получека, и зачем решилась на откровения - читайте далее.

Елена Проклова: детство, родители

Елена Игоревна Проклова родилась в Москве 2 сентября 1953 года. Девочка стала вторым ребенком в семье, где уже подрастал 4-летний брат Виктор. Росла Елена в творческой среде – дед Виктор Тимофеевич был актером и помощником режиссера на «Мосфильме», прабабушка – актрисой театра. Мама Анна Михайловна работала в школе, отец Игорь Викторович был преподавателем в Военно-политической академии им.Ленина.

Окружающая девочку с детства атмосфера во многом на нее повлияла: многие деятели культуры и актеры были друзьями семьи; дача, где они жили, располагалась в дачном поселке ученых, художников и артистов.