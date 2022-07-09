Елена Проклова: как стала звездой экрана в 12 лет, подверглась домогательствам в 15 и почему так долго молчала

Елена Проклова в 2021 году рассказала свой секрет на миллион - в одноименной передаче поведала, что пережила домогательства в подростковом возрасте. По сей день не утихают обсуждения этого происшествия, а в совратителе угадали Олега Табакова. Почему актриса так долго молчала - более получека, и зачем решилась на откровения - читайте далее.
Елена Проклова: детство, родители
Елена Игоревна Проклова родилась в Москве 2 сентября 1953 года. Девочка стала вторым ребенком в семье, где уже подрастал 4-летний брат Виктор. Росла Елена в творческой среде – дед Виктор Тимофеевич был актером и помощником режиссера на «Мосфильме», прабабушка – актрисой театра. Мама Анна Михайловна работала в школе, отец Игорь Викторович был преподавателем в Военно-политической академии им.Ленина.
Окружающая девочку с детства атмосфера во многом на нее повлияла: многие деятели культуры и актеры были друзьями семьи; дача, где они жили, располагалась в дачном поселке ученых, художников и артистов.
Елена Проклова в детстве. Кадр из фильма "Звонят, откройте дверь"
Родители изначально не планировали делать из дочки актрису. Сама Елена в детстве занималась спортом - с четырех лет ходила в секцию спортивной гимнастики и уже в одиннадцать стала мастером спорта.
Но случай позволил Елене уже в 12 лет твердо решить, кем она хочет стать. Ее дедушка в качестве второго режиссера подыскивал актеров в фильм «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, и внучка подошла на роль. Ее появление на экранах стало замечено на высоком уровне – лента на Венецианском кинофестивале получила награду в номинации «Детские фильмы».
После успеха Проклова решила стать профессиональной актрисой. Она поступила с первой попытки в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, а по его окончании вошла в труппу МХАТа. На время учебы студентка в фильмах не снималась, было запрещено, хоть и поступали интересные предложения.
Елена Проклова в молодости. Фото: Global Look Press
Елена Проклова: карьера в кино
Через год после кинодебюта Проклова сыграла главную роль в «Снежной королеве» - маленькую Герду. Эта роль сделала начинающую актрису по-настоящему знаменитой на весь Советский Союз. В 1967 году сказка завоевала главный приз на кинофестивале «Алая гвоздика» в Боготе.
Елена Проклова в роли Герды. Кадр из фильма "Снежная королева"
В следующем году Елена Проклова снялась в фильме «Переходный возраст», еще через год – в ленте «Гори, гори, моя звезда» с Олегом Табаковым.
Елена Проклова в фильме «Гори, гори, моя звезда» с Олегом Табаковым. Кадр из фильма
Окончив вуз, Проклова появилась в 1974 году в фильме «Единственная». Ее партнерами стали Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин. Следующей через год вышла драма «Ключ без права передачи», где Проклова сыграла учительницу.
А прославила Проклову как профессиональную актрису роль в комедии «Мимино» в 1977 году. Стюардесса Лариса Комарова в исполнении Елены Игоревны вошла в историю кинематографа фразой «Ларису Ивановну хочу!», которая с легкой руки героя Вахтанга Кикабидзе Мимино стала крылатой.
Елена Проклова в фильме "Мимино". Кадр из фильма
Укрепил успех Прокловой в том же мюзикл «Собака на сене», в котором актриса исполнила роль служанки Марселы. Актерский состав в картине поистине звездный: Маргарита Терехова, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Армен Джигарханян.
В 80-е годы фильмографию Прокловой пополнили два десятка фильмов, роли в которых закрепили за актрисой звездный статус. «Будьте моим мужем», «Поздняя любовь», «Грядущему веку», «Запомните меня такой», «Идеальное преступление» и многие другие фильмы по сей день любимы зрителями.
Елена Проклова в фильме "Верой и правдой". Кадр из фильма
После 90-х кинокарьера актрисы пошла на спад. Проклова сосредоточилась на телевизионной и театральной деятельности, снявшись всего в восьми картинах.
Елена Проклова: карьера в театре
С 1973 года Елена Проклова была актрисой МХАТа. До 1991 года она выступала на сцене в статусе ведущих актрис, сыграв множество ролей в основных спектаклях. «Вишневый сад», «Синяя птица», «Тартюф», «Чайка», «Ревизор», «Три сестры», Утиная охота» и другие вошли в «золотой репертуар» учреждения и театральную карьеру Прокловой. Также звезда выступала как приглашенная актриса в разных театрах, участвовала в антрепризах.
Елена Проклова на сцене театра. Фото: Global Look Press
Елена Проклова: телевидение
Знаменитая актриса в 2002 году приняла участие в реалити-шоу «Последний герой – 3: Остаться в живых». Еще один опыт выживания на острове Проклова получила спустя 18 лет, в 2020 году.
Елена Проклова в программе "Малахов+". Кадр из программы
С 2006 по 2010 годы Проклова была соведущей Геннадия Малахова на Первом канале в программе «Малахов+», после нее в течение двух лет стала вести передачу «ЖКХ».
Весной 2021 года Проклова стала героиней ток-шоу «Секрет на миллион».
Елена Проклова: личная жизнь
Красавица Проклова ростом 165 см и весом 65 кг всегда пользовалась популярностью у противоположного пола. Официально замужем она была трижды. Первым супругом актрисы стал режиссер Виталий Мелик-Карамов. Откровенно рассказывая о личной жизни в интервью, актриса поведала, что вышла за него в 1971 году, чтобы перестать страдать по Олегу Табакову, который нравился ей со времен фильма «Звонят, откройте дверь». Вскоре она стала мамой – через год после свадьбы родилась дочь Арина. Но в 1975 году семья распалась.
Арина, дочь Елены Прокловой. Кадр из шоу "Секрет на миллион"
Затем у Прокловой случился роман с Олегом Янковским. Они вместе снимались в фильме «Сентиментальный роман», и она не смогла устоять под натиском чувств. Не остановило даже наличие жены у актера. А когда актриса забеременела, то оставить ребенка не могла. И сделала аборт. Потому что не хотела разбивать его семью.
Олег Янковский. Фото: Global Look Press
В 1977 году она вышла замуж снова. На этот раз избранником стал врач Александр Дерябин. Пара хотела детей, но после аборта Проклова не смогла выносить – были двойняшки, которые погибли. Испытание стало тяжелым для семьи, начался разлад, который привел к разводу в 1981 году.
Александр Дерябин и Елена Проклова в шоу "На самом деле". Кадр из шоу
Среди звездных поклонников Елены Прокловой были завидные и яркие мужчины, о которых мечтали многие женщины: Андрей Миронов, Михай Волонтир, Игорь Янковский, Лев Прыгунов. Третьим мужем актрисы стал бизнесмена Андрей Тришин. В 1984 году они поженились и очень хотели стать родителями. Но наступившая беременность обернулась трагедией – ребенок умер через неделю после рождения.
Спустя 10 лет после свадьбы пара, наконец, обрела счастье – родилась дочь Полина в 1994 году. Радостное событие удвоилось - старшая дочь актрисы Арина вскоре тоже стала мамой и сделала Проклову бабушкой, родив ей внучку Алису.
Брак с Тришиным распался в 2015 году. Вместе они прожили 30 лет. Зимой 2022 года стало известно о четвертом муже Прокловой. Актриса последние годы скрывала личную жизнь от публики, продолжает делать это и сегодня – подробностей о ее избраннике нет.
Елена Проклова: домогательства
Звезда «Мимино» не отказывается от интервью. И в 2021 году стала героиней выпуска «Секрет на миллион» на НТВ. Проклова поведала Лере Кудрявцевой и всему свету о пережитых в 15 лет домогательствах. Не называя имени, актриса дала понять, что это был знаменитый актер, а происходило все во время съемок. И сейчас этого человека нет в живых.
«Я должна была трогать его…там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь», - рассказывала звезда.
Олег Табаков и Елена Проклова. Фото: Global Look Press
Проклова два года терпела домогательства. Потому что была влюблена в него. Признание стало настоящим громом среди ясного неба. Публика очень быстро сопоставила факты, и оказалось, что домогался до Прокловой не кто иной, как Олег Табаков. Театральное сообщество разделилось на два лагеря – одни осудили актрису за откровения, но многие поддержали. Среди порицавших Елену Игоревну за признания, оказались Инна Чурикова, Яна Поплавская, Лия Ахеджакова, Татьяна Васильева и другие.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина долго молчала. Но потом дала понять, что считает Проклову больной женщиной, а ее слова - ложью.
«Всякому воздается за его поведение, эта женщина и так больна, не хочу даже ее имя произносить, и дальше продолжает Бога гневить. Мира вам и добра. Все хорошо, и будет еще лучше. Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее», - высказалась Зудина.
Проклова объяснила, почему так долго молчала. Подруг у нее не было, а родители бы не поняли и не поддержали, а отреагировали бы точно так, как это сделало большинство - отвернулись и пристыдили. На откровения спустя полвека она решилась потому, что сейчас поняла - нужно менять отношение общества к этой большой проблеме.
Елена Проклова сегодня
В январе 2022 года Елена Проклова перенесла инсульт. Причем, до последнего старалась откладывать визит к врачу. Но в итоге после недели мучений от страшных болей попала в реанимацию. Обошлось, врачи дали благоприятный прогноз – 68-летняя звезда еще сможет выйти на сцену.