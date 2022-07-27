Дмитрий Харатьян: музыка, кино и личная жизнь блондина-«Гардемарина»

В детстве Дмитрий Харатьян мечтал стать хоккеистом, но случайно попал на съемочную площадку и сразу сыграл главную роль. Правда, с театральным училищем получилось не все так гладко, как хотелось бы. О том, как складывалась жизнь актера – в материале Teleprogramma.pro.

Дмитрий Харатьян: детство и начало карьеры

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в узбекском городе Алмалык недалеко от Ташкента. Его отец Вадим Мкртичевич работал преподавателем технического института. По национальности наполовину армянин. Мама Светлана Тизенко была инженером. По национальности русская. Дмитрий Харатьян еще в 16 лет решил, что в его паспорте будет указана национальность армянин.