Дмитрий Харатьян: музыка, кино и личная жизнь блондина-«Гардемарина»

В детстве Дмитрий Харатьян мечтал стать хоккеистом, но случайно попал на съемочную площадку и сразу сыграл главную роль. Правда, с театральным училищем получилось не все так гладко, как хотелось бы. О том, как складывалась жизнь актера – в материале Teleprogramma.pro.
Дмитрий Харатьян: детство и начало карьеры
Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в узбекском городе Алмалык недалеко от Ташкента. Его отец Вадим Мкртичевич работал преподавателем технического института. По национальности наполовину армянин. Мама Светлана Тизенко была инженером. По национальности русская. Дмитрий Харатьян еще в 16 лет решил, что в его паспорте будет указана национальность армянин.
Дмитрий Харатьян в детстве. Фото: Global Look Press
Дед по материнской линии был дворянином. Его мама была внучкой русского морепроходца Степана Гомзякова. Родной брат деда Борис Тизенко был гардемарином, проходил службу на судне «Петропавловск».
В 1961-м Вадиму Харатьяну дали квартиру в Липецке, а спустя два года семья перебралась в Красногорск. Когда будущему актеру было шесть лет, родители расстались.
Дмитрий Харатьян в юности. Фото: соцсети
В детстве у будущего актера было два увлечения – хоккей и музыка. С хоккеем не срослось – в команду не взяли из-за хрупкого телосложения. А вот со вторым все сложилось более чем хорошо. Дмитрий виртуозно играл на гитаре и пел. Впервые его талант оценили в лагере «Метеор», а в 13 лет Харатьян стал руководителем ансамбля «Аргонавты».
В киноиндустрии Дмитрий Харатьян заявил о себе будучи учеником выпускного класса. Однажды он решил поддержать одноклассницу Галю, которая мечтала стать актрисой, и пошла на пробы. В итоге Харатьян сам прошел их и получил главную роль в картине «Розыгрыш» режиссера Владимира Меньшова.
Тут-то будущей звезде и пригодилось его увлечение музыкой. На съемках его герой Игорь Глушко играл на гитаре и пел, чем сразу завоевал любовь зрителей, а песня «Когда уйдем со школьного двора» настоящим хитом. Так Дмитрий Харатьян получил небывалую популярность.
Дмитрий Харатьян в молодости. Фото: Global Look Press
После этого уверенный в себе и своем таланте парень решил поступать в Щукинское училище. Но провалился на экзаменах. Ситуация стала настолько неожиданной, что Харатьян решил отправиться с геологами в экспедицию в пустыню Кызыл-Кум.
По возвращению из похода, в 1978-м, Дмитрий все-таки стал студентом театрального училища им.Щепкина.
Дмитрий Харатьян: кино, сериалы, театр
Будучи студентом первого курса, Харатьян вновь засветился на съемочной площадке. Сначала это был фильм «Фотографии на снегу», а после фильмография актера пополнилась картинами «Плывут моржи», «Школа», «Люди на болоте». После получения диплома Харатьян сыграл в ленте «Зеленый фургон», где сыграл главного героя Володю Патрикеева, начальника отделения милиции в Одессе.
Дмитрий Харатьян в фильме "Гардемарины, вперед!". Фото: стоп-кадр
В 24 года Харатьян пошел в армию. Служил в пожарной части №5103 Москвы, где столкнулся с «дедовщиной», но никогда не жалел об этом. Ведь в то время уже популярный актер мог спокойно «откосить» от службы.
Настоящий звездный час у Дмитрий Харатьяна случился в 1987-м, когда на экраны вышла картина «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой. Актер сыграл главную роль – Алеши Корсака.
В 1990-м Дмитрий снялся в комедии «Мордашка», а в 1991-м началась работа над продолжением приключенческой ленты о гардемаринах - «Виват, гардемарины!». Также в копилке работ актера - «Черный квадрат», «Новый Одеон», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Сердца трех», «Гардемарины-3» и ряд других.
Дмитрий Харатьян в сериале "Маросейка 12". Фото: Global Look Press
Попробовал себя Харатьян и в сериалах. Самыми популярными его работами стали «Маросейка, 12», «Другая жизнь», «Тяжелый песок», «Московская сага», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». В целом Дмитрий Харатьян сыграл порядка 90 ролей в кино и сериалах.
В театр Дмитрий Харатьян пришел уже в довольно зрелом возрасте. Когда ему было 35, он появился на сцене театра им. Моссовета в постановке «О мышах и людях». Позже он блистал в антрепризе «Нина» в театре Ленком и на подмостках Театра наций.
В 2002-м Дмитрий Харатьян он сыграл в постановке «Халам-буду, или Заложники любви». Двумя годами позже вновь вышел на сцену театра им. Вахтангова, на этот раз в постановке «Веселые ребята».
Также в копилке театральных работ Дмитрия Харатьяна - спектакль «Ханума» и мюзикл «Любовь и шпионаж».
Дмитрий Харатьян: музыка, проекты, ТВ
Свою первую песню Дмитрий Харатьян исполнил в картине «Зеленый фургон», музыку к которой написал композитор Максим Дунаевский. Позже актер пел в «Гардемаринах», рок-опере «Идут белые снеги» и других картинах. В 1995-м Дмитрий представил фанатам два альбома - «Склонность к дождю» и «Здравствуй, если ты далеко…».
В целом, в репертуаре актера более 70 композиций. Кроме того, на сольных концертах она часто исполняет песни из репертуара «Машины времени», «Битлз», Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого.
Дмитрий Харатьян в 1999-м. Фото: Global Look Press
Помимо этого, Дмитрий Харатьян заниматесч дубляжом и озвучиванием. В числе его работ – «Человек в железной маске», где его голосом говорит Леонардо Ди Каприо, «Тачки-2» и «Тачки-3», где он озвучил Молнию Маккуин.
Попробовал себя Харатьян и в роли продюсера. В 2002 году на экраны вышел фильм «Атлантида», а в 2004-м – «Долгое прощание» по одноименной повести Юрия Трифонова.
Дмитрий Харатьян: награды и премии, доход
Свою первую награду Дмитрий Харатьян получил в 1990 году. Это было звание «Лучший актер» в СССР по опросу журнала «Советский экран» — за роль Дмитрия Пузырева в фильме «Частный детектив, или операция «Кооперация»». А спустя десять лет актер стал Заслуженным артистом РФ.
Дмитрий Харатьян. Фото: Global Look Press
В 2007 году Харатьян получил звание Народного артиста за большие заслуги в области искусства. В прошлом году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
О доходах Дмитрия Харатьяна в открытых источниках информации нет.
Дмитрий Харатьян: личная жизнь
Первой женой Дмитрия Харатьяна стала студентка театрального Марина Бугримова. Брак, который актер позже назовет самым необдуманным поступком в своей жизни, был заключен в 1980 году.
В 1984-м у них родилась дочка Саша. Но актер так и не стал хорошим отцом, пристрастился к алкоголю. После «Гардемаринов» фанатки буквально падали к ногам артиста. Симпатичный блондин, несмотря на невысокий рост – 173 см – и хрупкое телосложение – 70 кг – пользовался невероятной популярностью.
Дмитрий Харатьян и Марина Майко с сыном Иваном. Фото: соцсети
В 1989 году Харатьян встретил Марину Майко, которая была студенткой театрального. Семь лет они прожили в гражданском браке, а после того, как актриса забеременела, узаконили свои отношения. В 1998 году у Марины и Дмитрия родился сын Иван.
Дмитрий Харатьян с сыном Иваном. Фото: соцсети
В детстве он снялся в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви», окончил среднюю школу на Мальте, а после поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Также известно, что дочь Харатьяна Александра живет в Швеции.
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Дмитрий Харатьян: последние новости
Недавно Дмитрий Харатьян ездил с коллегами артистами на Донбасс, чтобы поддержать население. А после вместе с женой Мариной Майко вел концерт в Муроме, посвященный Дню любви, семьи и верности.