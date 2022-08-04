«Дима живет в нем!»: каким стал 19-летней сын Хворостовского — Максим

Флоранс Илли, по слухам, закрутила тайный роман с популярным британским журналистом Джорджем Кларком. Папарацци застукала парочку во время прогулки на Ибице.
Правда, сама вдова Дмитрия Хворостовского новые отношения с молодым возлюбленным никак не комментирует. Личный микроблог Флоранс Илли пестрит памятными фотографиями ее покойного мужа.
Вдова оперного певца не перестает признаваться ему в любви, заверяя, что он всегда будет в ее сердце. Однако двоюродный брат Дмитрия Хворостовского дал понять, что Флоранс имеет право на счастье и никто осуждать ее не будет.
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Главной гордостью, опорой и поддержкой Флоранс Илли стали ее дети. Когда умер Дмитрий Хворостовский, его сыну Максиму было всего 14 лет, а дочке Нине и того меньше — 10.
Максим с сестрой Ниной. Фото: личный архив
Флоранс просто обожает сына, который стал точной копией отца. Фото: личный архив
Дмитрий Хворостовский не успел застать сына взрослым. Мужал и превращался в статного юношу Максим уже без отца, который так скоропостижно скончался от рака. Пареньку пришлось стать опорой для матери и маленькой сестренки. Флоранс была просто раздавлена горем, если бы не дети, справиться с тоской и болью ей было бы куда сложнее.
Максим очень похож на отца. Он унаследовал от него стать, рост, выправку, ширину плеч. Сын Дмитрия Хворостовского отпустил волосы, а на лице у юного парнишки красуется бородка-эспаньолка.
«Дима живет в нем!», «Красавец какой вырос», «Сразу видна порода! Хворостовский вылитый», «Отец бы им гордился», «Эх, жаль, что Дима не увидел сына таким», «Красавец, мамина гордость», «Такой выдержанный, мудрый не по годам зрелый», «Смотрю на него и вижу Дмитрия», — пишут фолловеры.