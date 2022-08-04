«Дима живет в нем!»: каким стал 19-летней сын Хворостовского — Максим

Флоранс Илли, по слухам, закрутила тайный роман с популярным британским журналистом Джорджем Кларком. Папарацци застукала парочку во время прогулки на Ибице.

Правда, сама вдова Дмитрия Хворостовского новые отношения с молодым возлюбленным никак не комментирует. Личный микроблог Флоранс Илли пестрит памятными фотографиями ее покойного мужа.

Вдова оперного певца не перестает признаваться ему в любви, заверяя, что он всегда будет в ее сердце. Однако двоюродный брат Дмитрия Хворостовского дал понять, что Флоранс имеет право на счастье и никто осуждать ее не будет.

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Главной гордостью, опорой и поддержкой Флоранс Илли стали ее дети. Когда умер Дмитрий Хворостовский, его сыну Максиму было всего 14 лет, а дочке Нине и того меньше — 10.