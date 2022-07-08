Что происходило на кастинге 11-го сезона шоу «Голос», в которое люди пытаются прорваться годами

Мы побывали на прослушиваниях (пока еще не слепых) и присмотрелись к артистам, которые, по мнению «Телепрограммы», могут предстать перед телезрителями уже этой осенью.
На прослушивание - с саблями
Хотите, спою? А хотите, танец с саблями станцую? Фото: Юрий Феклистов
В коридорах «Останкино» людно и нервно. А ведь на дворе - мертвый сезон, почти все в отпусках. Все, кроме создателей «Голоса»: отборочная комиссия работает не покладая рук и микрофонов - на кастинг продолжают стекаться артисты. Кто в чем горазд: экстремальное декольте, сильно отвлекающее от вокала, дорогой спортивный костюм, легкие шорты или банальные джинсы.
Вот Алена Островская - она привезла с собой сабли. Девушка умело обращается с холодным оружием (и даже обучает этому искусству других), потому выступала, размахивая лезвиями, будто шел отбор актеров в третью часть «Убить Билла». «Было непросто, но несколько этапов отбора удалось пройти, - сообщила вокалистка. - Теперь меня могут допустить к слепым прослушиваниям. Сказали, что перезвонят...»
Алена из Ставрополя руководит женским вокальным народным ансамблем «Казачки Кавказа», с которым уже дважды приходила в шоу «Поле чудес», играла в «100 к 1» и выступала в проекте «Привет, Андрей!». Теперь вокалистка решила попробовать пробиться в сольном формате - Алена окончила Ставропольский краевой музыкальный колледж, так что с голосом обращается не менее искусно, чем с оружием.
Лара Гусева впервые попробовала попасть в «Голос» еще в 2012 году. Фото: Юрий Феклистов
Вот Алена Островская - она привезла с собой сабли. Девушка умело обращается с холодным оружием (и даже обучает этому искусству других), потому выступала, размахивая лезвиями, будто шел отбор актеров в третью часть «Убить Билла». «Было непросто, но несколько этапов отбора удалось пройти, - сообщила вокалистка. - Теперь меня могут допустить к слепым прослушиваниям. Сказали, что перезвонят...»
Алена из Ставрополя руководит женским вокальным народным ансамблем «Казачки Кавказа», с которым уже дважды приходила в шоу «Поле чудес», играла в «100 к 1» и выступала в проекте «Привет, Андрей!». Теперь вокалистка решила попробовать пробиться в сольном формате - Алена окончила Ставропольский краевой музыкальный колледж, так что с голосом обращается не менее искусно, чем с оружием.
А вот Лара Гусева прилетела из Кемерова. Девушка солирует в кавер-группах «Лонг Айленд» и «В главных ролях», поэтому «Голос» может стать для нее легкой прогулкой, ведь перепевка хитов - ее стихия. Хотя ни о какой легкости, конечно, речи идти не может: вокалистка отправляла заявку на кастинг шоу 10 лет назад (!), когда еще училась на первом курсе. Тогда ответа не было, но Гусева не сдалась. Снова отправила анкету, и вот - свершилось.
«Еще за месяц до поездки знала, что поеду с пустыми карманами, - сообщила подписчикам Лара. - Прилетаю в Москву и понимаю, что начинает заболевать горло...»
История прямо для кино: лечение, безденежье, стресс, нервы, отбор в несколько этапов... А вот взяли артистку или нет - покажет эфир, раскрывать чужие тайны не имеем права и привычки.
Не взяли в детский - пришла во взрослый
У длинноволосого Дмитрия Анисимова из Петербурга было попроще - он хоть и похож на фаната группы «Ария», но довольно успешно занимается бильярдом, входя в десятку лучших игроков Питера. Но это хобби. Зарабатывает Дмитрий выступлениями - поет эстраду, киношлягеры, латинскую музыку. «Участие в кастингах таких проектов, как «Голос», меня очень мотивирует», - признается Анисимов.
Эта дама уверена: глупо козырять на кастинге одним лишь вокалом. Фото: Юрий Феклистов
Полина Зорина из Подмосковья только учится в музыкальном училище Гнесиных, но уже завоевала кучу трофеев на профильных конкурсах: стала дважды лауреатом международного фестиваля «Мы вместе», «Огни большого города», получила Гран-при проекта «Я - звезда!»... Полина тоже пыталась попасть в «Голос» давно, еще в детскую версию заявки отправляла, но пригласили на кастинг только сейчас. «В отборе принимали участие до тысячи человек, - поделилась певица впечатлениями. - Всех слушали на протяжении четырех дней. Из каждой отслушанной десятки выбирают по два человека...»
По традиции 11-й сезон «Голоса» выйдет в эфир Первого канала осенью, после окончания «Голоса. 60+».
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Кстати
По Сети гуляет информация о якобы появившемся на отборе «Голоса» сыне Дмитрия Губерниева, 19-летнем Михаиле, который объявил в соцсетях о прохождении кастинга. Но подтверждения этому найти не удалось. Интересно, что и из соцсетей все сообщения о триумфе Михаила уже исчезли.