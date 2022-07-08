Что происходило на кастинге 11-го сезона шоу «Голос», в которое люди пытаются прорваться годами

Вот Алена Островская - она привезла с собой сабли. Девушка умело обращается с холодным оружием (и даже обучает этому искусству других), потому выступала, размахивая лезвиями, будто шел отбор актеров в третью часть «Убить Билла». «Было непросто, но несколько этапов отбора удалось пройти, - сообщила вокалистка. - Теперь меня могут допустить к слепым прослушиваниям. Сказали, что перезвонят...»

Алена из Ставрополя руководит женским вокальным народным ансамблем «Казачки Кавказа», с которым уже дважды приходила в шоу «Поле чудес», играла в «100 к 1» и выступала в проекте «Привет, Андрей!». Теперь вокалистка решила попробовать пробиться в сольном формате - Алена окончила Ставропольский краевой музыкальный колледж, так что с голосом обращается не менее искусно, чем с оружием.

А вот Лара Гусева прилетела из Кемерова. Девушка солирует в кавер-группах «Лонг Айленд» и «В главных ролях», поэтому «Голос» может стать для нее легкой прогулкой, ведь перепевка хитов - ее стихия. Хотя ни о какой легкости, конечно, речи идти не может: вокалистка отправляла заявку на кастинг шоу 10 лет назад (!), когда еще училась на первом курсе. Тогда ответа не было, но Гусева не сдалась. Снова отправила анкету, и вот - свершилось.

«Еще за месяц до поездки знала, что поеду с пустыми карманами, - сообщила подписчикам Лара. - Прилетаю в Москву и понимаю, что начинает заболевать горло...»

История прямо для кино: лечение, безденежье, стресс, нервы, отбор в несколько этапов... А вот взяли артистку или нет - покажет эфир, раскрывать чужие тайны не имеем права и привычки.

Не взяли в детский - пришла во взрослый

У длинноволосого Дмитрия Анисимова из Петербурга было попроще - он хоть и похож на фаната группы «Ария», но довольно успешно занимается бильярдом, входя в десятку лучших игроков Питера. Но это хобби. Зарабатывает Дмитрий выступлениями - поет эстраду, киношлягеры, латинскую музыку. «Участие в кастингах таких проектов, как «Голос», меня очень мотивирует», - признается Анисимов.