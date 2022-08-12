Что на самом деле происходит на «Доме-2»: Кадони и Черкасов – о проверке прокуратуры и скором закрытии проекта

Дела на «телестройке», похоже, идут все хуже и хуже: включен режим жесткой экономии, прошли сокращения, а еще с проверками нагрянула прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов обвинили проект в нецелевом использовании земли.
Во всяком случае, такая информация появилась в некоторых СМИ. Мы забеспокоились и решили узнать обо всем у ведущих проекта - Влада Кадони и Андрея Черкасова.
Андрей Черкасов: «Бред какой-то»
Андрей Черкасов. Фото: соцсети
- Андрей, вы, наверное, в курсе о том, что на площадке «Дома-2» побывала с проверкой прокуратура…
- Ничего не знаю об этом.
- А как вы думаете, мог проект кому-то «перейти дорогу» настолько, что его решили закрыть под предлогом того, что он незаконно занимает землю?
- Бред какой-то. Что значит – незаконно занимает землю? Много лет занимали – и ничего. А сейчас вдруг решили разбираться… Не знаю ничего о проверке прокуратуры, честно говоря, так что не могу дать какой-то адекватный комментарий. Увидел эту информацию в интернете и подумал, что это очередной фейк. Коллеги мне ничего об этом не рассказывали.
- Андрей, а при вас, когда вы были участником проекта, - случались какие-то проверки госструктур?
- Единственное, что я помню, это как министр внутренних дел Нургалиев сказал, что хочет закрыть «Дом-2». В итоге – министра нет, «Дом-2» продолжает существовать.
- Говорят, и Ксения Бородина, и Давид Манукян устали от «Дома-2», редко появляются на площадке, потому что заняты другими проектами. Проекту предрекают скорое закрытие. Вы верите в это?
- Ну запишите и меня тоже туда, к «уставшим» (смеется). Ну отчего можно устать, если сейчас, в данный момент, все отдыхают? Вот я у бассейна отдыхаю с женой. Бородина постоянно отдыхает. Орлова только что из отпуска вернулась. Благодаря тому, что у нас пять ведущих, все могут успеть отдохнуть. Я думаю – все устали отдыхать! А не от «Дома-2».
Влад Кадони: «Работаем по графику»
Влад Кадони. Фото: Global Look Press
- Если честно, я сейчас впервые от вас слышу о каких-то проверках прокуратуры. Всю эту неделю, каждый день, я езжу на работу, и ничего об этом не слышал.
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- А как насчет разговоров о том, что ведущие устали от проекта, и он вскоре может закрыться?
- Я не могу сказать, что на площадке появилась какая-то обстановка всеобщей усталости. Недавно разговаривал с Ксюшей Бородиной, она была в очень хорошем расположении духа, позитивно отзывалась о проекте, мы поговорили о дальнейших планах… Сказать, что она устала от проекта, я не могу.
Давид, может быть, сейчас появляется на проекте чуть реже, чем раньше. Но мы должны понимать, что сейчас – период отпусков. Совершенно не понимаю, почему все ищут здесь какое-то двойное дно. Люди отдыхают, ездят в отпуск. Потом возвращаются. С сентября месяца восстановится прежний ритм, все пойдет как обычно. Работаем, как и работали, по графику.