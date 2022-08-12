Что на самом деле происходит на «Доме-2»: Кадони и Черкасов – о проверке прокуратуры и скором закрытии проекта

- Андрей, вы, наверное, в курсе о том, что на площадке «Дома-2» побывала с проверкой прокуратура…

- Ничего не знаю об этом.

- А как вы думаете, мог проект кому-то «перейти дорогу» настолько, что его решили закрыть под предлогом того, что он незаконно занимает землю?

- Бред какой-то. Что значит – незаконно занимает землю? Много лет занимали – и ничего. А сейчас вдруг решили разбираться… Не знаю ничего о проверке прокуратуры, честно говоря, так что не могу дать какой-то адекватный комментарий. Увидел эту информацию в интернете и подумал, что это очередной фейк. Коллеги мне ничего об этом не рассказывали.

- Андрей, а при вас, когда вы были участником проекта, - случались какие-то проверки госструктур?

- Единственное, что я помню, это как министр внутренних дел Нургалиев сказал, что хочет закрыть «Дом-2». В итоге – министра нет, «Дом-2» продолжает существовать.

- Говорят, и Ксения Бородина, и Давид Манукян устали от «Дома-2», редко появляются на площадке, потому что заняты другими проектами. Проекту предрекают скорое закрытие. Вы верите в это?

- Ну запишите и меня тоже туда, к «уставшим» (смеется). Ну отчего можно устать, если сейчас, в данный момент, все отдыхают? Вот я у бассейна отдыхаю с женой. Бородина постоянно отдыхает. Орлова только что из отпуска вернулась. Благодаря тому, что у нас пять ведущих, все могут успеть отдохнуть. Я думаю – все устали отдыхать! А не от «Дома-2».

Влад Кадони: «Работаем по графику»