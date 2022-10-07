Что будет делать в армии Никита Пресняков, если он все же получит повестку: мнения звезд

- Понимаете, в чем дело, - на фронте нужны специалисты. Никита служил или нет, я не знаю? Нет? А тогда какой от него толк на фронте?

Было ведь объявлено: нужны люди, которые уже прошли армию, которые имеют какую-то военную подготовку, которые понимают, как обращаться с оружием, которых не надо учить годами.

Если бы я был моложе лет на сорок – я бы, наверное, тоже попал под мобилизацию, потому что я служил в армии и сорок лет назад еще помнил, как это все делается. Я был на сборах, ночевал в палатке. Я знаю, как обращаться с автоматом, знаю, что такое присяга. Обучить меня и ввести в строй – дело очень быстрое.

А Пресняков – человек «с улицы», медийное лицо, какой от него толк? Подставлять под пули человека, который не знает, как убегать, как прятаться, как копать окопы и вообще не готов к этому всему, - это неправильно, я считаю. Нужны профессионалы.

Наталья Сенчукова: «Это неправда»

