Что будет делать в армии Никита Пресняков, если он все же получит повестку: мнения звезд

Появившаяся информация о том, что призван Никита Пресняков, всколыхнула весь российский шоу-бизнес. Занервничали и поклонники актера и музыканта.
Впрочем, очень скоро слухи о мобилизации внука Аллы Пугачевой были развеяны: оказалось, что это фейк.
Тем не менее, Тeleprogramma.pro решила спросить у знаменитых людей: если бы это оказалось правдой – можно ли считать правильным решение отправлять на фронт Никиту Преснякова и других актеров, не служивших в армии?
Юрий Лоза: «Какой от него толк?»
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
- Понимаете, в чем дело, - на фронте нужны специалисты. Никита служил или нет, я не знаю? Нет? А тогда какой от него толк на фронте?
Было ведь объявлено: нужны люди, которые уже прошли армию, которые имеют какую-то военную подготовку, которые понимают, как обращаться с оружием, которых не надо учить годами.
Если бы я был моложе лет на сорок – я бы, наверное, тоже попал под мобилизацию, потому что я служил в армии и сорок лет назад еще помнил, как это все делается. Я был на сборах, ночевал в палатке. Я знаю, как обращаться с автоматом, знаю, что такое присяга. Обучить меня и ввести в строй – дело очень быстрое.
А Пресняков – человек «с улицы», медийное лицо, какой от него толк? Подставлять под пули человека, который не знает, как убегать, как прятаться, как копать окопы и вообще не готов к этому всему, - это неправильно, я считаю. Нужны профессионалы.
Наталья Сенчукова: «Это неправда»
Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press
- Это только слухи, Никиту не мобилизовали. Это неправда. Вся мобилизация уже давно закончилась, а по поводу слухов я комментарии не даю.
Иосиф Пригожин: «Кто-то рождается воином, а кто-то – художником»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
- Я считаю, что служить и воевать должны профессиональные люди. Армия должна быть профессиональной. Вы знаете, тут вопрос сознательности. Объявляется набор, и мы смотрим: кто идет, а кто не идет. Есть люди приспособленные, а есть неприспособленные.
Я уверен, что у нас есть достаточное количество людей, готовый пойти защищать Родину без всякой мобилизации. Но мы не можем называть предателями всех, кто не служит. Нельзя винить людей, которые не хотят идти служить.
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Кто-то рождается воином, а кто-то – художником. Например, жители Чечни – практически все – воины. Рамзан Кадыров, можно сказать, еще до мобилизации мобилизовал своих людей.
В последние годы и десятилетия мы отвыкли от военной повестки, у нас одни блогеры и тик-токеры. В школах нет никакой военной подготовки. А я считаю, она должна вестись с первого класса. Кто нам мешал готовиться к тому, что произошло? За двадцать, десять, хотя бы за восемь лет?
Эдгард Запашный: «Не должно быть избранных: должен пойти и быть полезным Родине»
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press
- Я считаю, что в сложившейся ситуации не должно быть «избранных», «неприкасаемых», особенных. Если человек подпадает под мобилизацию – он должен пойти и быть полезным Родине. И неважно, какая у него фамилия – Иванов, Запашный или Пресняков. Это моя гражданская позиция. Я ее озвучил давно. Как только получу повестку – готов пойти служить, как и мой брат Аскольд.
- Стало известно, что Никита Пресняков сейчас за границей. Может быть, он потому и улетел из России – из опасений получить повестку?
- С Никитой я не знаком. Я не знаю, почему он улетел, какие у него причины, но тенденция прослеживается: звезды покидают страну. К сожалению, в «цеху» нет хорошего примера: человека, который подпал бы под мобилизацию – и пошел служить.