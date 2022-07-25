Чем за границей занимаются звезды, сбежавшие из России

Формально музыкант уехал в Израиль, чтобы «воссоединиться с семьей» — там ждала его молодая жена, недавно родившая сына. Поначалу Макаревич собирался вернуться летом в Россию, на сайте «Машины времени» был опубликован гастрольный график по российским городам. Однако билеты раскупались не слишком охотно.

По данным СМИ, в настоящее время все концерты «Машины времени» в России отменены. В Израиле, похоже, Макаревичу живется несладко: все дорого, а заработки далеки от российских. В одном из интервью музыкант сетует на израильскую медицину:

«Приходишь к доктору, платишь ему деньги, и он за это обнаруживает у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь еще, идешь сдавать анализы, и он находит еще одну. То есть, чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях».

Недавно артист выложил в своем блоге фото с выступлений «Машины времени» в 2019 году и признался, что надеется еще спеть в России.

Рената Литвинова