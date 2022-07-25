Чем за границей занимаются звезды, сбежавшие из России

Многие российские селебрити в течение последних месяцев покинули страну, продемонстрировав тем самым свое отношение к действиям властей. Как они живут сегодня, планируют ли возвращение?
Алла Пугачева и Максим Галкин
Звездная семья уехала в Израиль еще в начале марта. Там Алла Борисовна отдыхала и веселилась с друзьями, а Максим давал концерты. А не так давно они перебрались в Юрмалу. Сняли на побережье виллу и проводят время в свое удовольствие.
Что будет дальше — артисты не разглашают. Можно ориентироваться только на слухи: кто-то утверждает, что к сентябрю они вернутся, чтобы повести детей в школу, а кто-то говорит, что звездная чета продает замок в деревне Грязь и покупает недвижимость в США.
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press
Формально музыкант уехал в Израиль, чтобы «воссоединиться с семьей» — там ждала его молодая жена, недавно родившая сына. Поначалу Макаревич собирался вернуться летом в Россию, на сайте «Машины времени» был опубликован гастрольный график по российским городам. Однако билеты раскупались не слишком охотно.
По данным СМИ, в настоящее время все концерты «Машины времени» в России отменены. В Израиле, похоже, Макаревичу живется несладко: все дорого, а заработки далеки от российских. В одном из интервью музыкант сетует на израильскую медицину:
«Приходишь к доктору, платишь ему деньги, и он за это обнаруживает у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь еще, идешь сдавать анализы, и он находит еще одну. То есть, чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях».
Недавно артист выложил в своем блоге фото с выступлений «Машины времени» в 2019 году и признался, что надеется еще спеть в России.
Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press
Звезда фильма «Граница. Таежный роман» перебралась в Париж вместе с певицей Земфирой. В апреле Литвинова должна была принять участие в спектаклях МХТ им. Чехова, но вместо себя прислала документы о медицинском обследовании и лечении во Франции.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
На своей странице Рената выкладывала фото из больничной палаты, на котором она выглядит не лучшим образом, однако о диагнозе ничего не сообщила. Однако сейчас, судя по всему, ее здоровье улучшилось: Литвинова объявила о скорой премьере своего спектакля в Париже. Пьеса называется «Кактус», ее автор — сама Рената. И все же актриса и режиссер очень тоскует по родине.
«Моя родная мама и много кто ждут меня в Москве», — призналась Литвинова в своем блоге.
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Чулпан Хаматова живет неподалеку от Риги, в собственном доме, в элитном поселке. Особых сбережений у актрисы, судя по всему, не имеется, а жизнь там довольно дорогая. СМИ цитируют слова коллеги Хаматовой:
«Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль».
Несмотря на резкие высказывания актрисы, вернуться в Россию ей ничто не мешает. Совсем скоро здесь состоится премьера фильма «Просточеловек», в котором снялась Хаматова, — он был снят еще прошлым летом. Правда, некоторые активисты требуют запретить этот фильм — многие коллеги и зрители не готовы прощать ее поступки. Но есть и другие. Например, Марат Башаров сказал:
«Чулпан очень хорошая актриса, она это много раз доказала. Прощу ли я Чулпан — об этом сложно говорить, пусть ее простит родина. А родина — это люди. Если она покается, вернется, я с удовольствием ее приму, потому что всегда нужно быть выше».
Татьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева*. Фото: Global Look Press
Актриса и ведущая Татьяна Лазарева* покинула Россию и обосновалась в Испании. Она регулярно делает громкие политические заявления и на днях была признана иностранным агентом. Однако новая жизнь, похоже, нравится ей все меньше и меньше. Лазарева* не теряет надежды вернуться:
«Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить».
Работы в Испании для Лазаревой* нет. А в России ее работа закончилась. Приходится на всем экономить.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Егор Крид
Егор Крид. Фото: Global Look Press
Артист перебрался в Дубай еще в начале этого года. А вскоре начались проблемы: Крид писал в соцсетях о том, что не может купить еду в супермаркете, потому что его российские банковские карты оказались заблокированными. Тем не менее, исполнитель теперь — резидент ОАЭ и имеет право находиться в этой стране на протяжении трех лет. Вернется ли он в Россию — пока трудно сказать.
Монеточка
Певица Лиза Монеточка. Фото: t.me/radiomonetochka
После критики действий российских властей в Литву перебралась беременная певица Елизавета Гырдымова (известная под псевдонимом Монеточка). Позднее она пояснила свой поступок: в Литве чувствует себя более свободно, может высказываться на любые темы. Монеточка добавила, что Литва им с мужем очень нравится — Монеточка повторяет, что это «прекрасная дружелюбная страна». Правда, она надеется когда-нибудь вернуться в Россию.
Вера Брежнева
Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе перебралась в Италию — там они поселились в собственном доме. Ни о каких концертах или новых альбомах речь не идет. Чтобы зарабатывать, певица продвигает в соцсетях свой косметический бренд.