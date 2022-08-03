«Буду с тобой или буду один»: Брежнева оставила ролик с пылкими поцелуями с Меладзе на фоне слухов о разводе

Певица не дает никаких комментариев относительно того, живет ли она вместе с мужем или пара давно разъехалась.

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: скриншот, личный архив

В Сети бурно обсуждают слухи о том, что Вера Брежнева разошлась с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Хейтеры и раньше приписывали супругам гостевой брак, вызывая у поп-дивы только смешок.

«Что за гости у вас в голове?» — вопрошала певица, намекая, что у них с мужем полная гармония.

Также артистка заверяла, что ей нравится в Константине Меладзе то, что он всегда может дать ей правильный совет, не пытаясь при этом навязать свое мнение. К возлюбленному поп-дива всегда прислушивалась, считая его очень мудрым.

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Вера Брежнева с Константином Меладзе не отлипали друг от друга даже на светских раутах. Фото: личный архив

Вера Брежнева зацеловывала мужа. Фото: личный архив

Несмотря на свою обычную открытость, Вера Брежнева проигнорировала слухи о разрыве с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Хотя в бульварной прессе тут же пустили слух, что певица подчистила свой микроблог от совместных фото с мужем.

При этом поклонники выдохнули с облегчением, поняв, что некоторые кадры поп-дива все-таки сохранила. К примеру, видеоролик с мужем, на котором Константин Меладзе исполнял лирическую мелодию для своей возлюбленной. А сама Вера зацеловывала мужа, совершенно не стесняясь показывать столь сильные чувства. 

«Я буду с тобой или буду один!» — пел своей второй половинке музыкальный продюсер.

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