«Буду с тобой или буду один»: Брежнева оставила ролик с пылкими поцелуями с Меладзе на фоне слухов о разводе

В Сети бурно обсуждают слухи о том, что Вера Брежнева разошлась с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Хейтеры и раньше приписывали супругам гостевой брак, вызывая у поп-дивы только смешок.

«Что за гости у вас в голове?» — вопрошала певица, намекая, что у них с мужем полная гармония.

Также артистка заверяла, что ей нравится в Константине Меладзе то, что он всегда может дать ей правильный совет, не пытаясь при этом навязать свое мнение. К возлюбленному поп-дива всегда прислушивалась, считая его очень мудрым.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».