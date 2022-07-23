Архивные фото Бабкиной, Сябитовой и других звезд

В прошлом веке в арсенале у звезд было одно средство омоложения - пластика. Причем раньше технологии выполнения пластических операций были такими, что их последствия часто были заметны на лицах красавиц. В XXI веке появилось множество способов омолаживаться аккуратнее, причем с помощью не только пластики, но и косметологии. И теперь, если сравнить современные фото знаменитостей с тем, какими они были в далеком прошлом, кажется, что сейчас некоторые звезды выглядят даже моложе.
Роза Сябитова, 60 лет
Сваха из «Давай поженимся!» в свою внешность вложила целое состояние. Сябитова сделала новую грудь, безоперационные подтяжки лица, липосакцию, абдоминопластику, блефаропластику. На все эти операции Роза решилась из-за работы на ТВ: хочется быть красивой в кадре. Теперь Сябитова жалеет о липосакции и увеличении груди. Про грудь Роза говорит, что это просто неудобно: мол, надо носить специальное белье, нельзя спать на животе.
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Что же касается липосакции, то сваха считает, что надо худеть самостоятельно: «Я когда себе веки поправила, тогда же отсосала килограмма три жира из пятой точки. Фигня - никто не делайте это! Потом поняла - рот надо было сначала зашить, потому что все вернулось». Теперь Роза худеет исключительно с помощью диеты и спорта. Стремится к такой фигуре, как на архивном фото: здесь Розе 33 года, когда она в 1995-м открыла свое первое агентство знакомств.
Лера Кудрявцева, 51 год
Фото: Global Look Press
По поводу ведущей «Секрета на миллион» коллеги шутят: «Законсервировалась». Кудрявцева раньше омолаживалась с помощью инъекций, но потом отказалась от уколов красоты - началась аллергия на препараты. Можно предположить, что Лера омолаживается с помощью аппаратной косметологии - так теперь делают большинство звезд после 40 лет. Недавно Кудрявцева избавилась от грудных имплантов, которые вставила 15 лет назад. И теперь ее фигура ничем не отличается от той, что на архивном снимке - 30 лет назад студентка культпросветучилища Лера (слева) позирует с подругой Оксаной. Через три года Кудрявцева станет ведущей шоу «Партийная зона» на ТВ-6.
Лариса Гузеева, 63 года
Фото: Global Look Press
Ведущая «Давай поженимся!» посещает косметологов регулярно: пробует аппаратную и инъекционную косметологию для омоложения. Однако Лариса Андреевна отказалась резать лишнее - не стала делать пластику ради кардинального преображения. Гузеева говорит: «Не стареет тот, кто не живет». Артистка ведет постоянную борьбу с лишним весом - дважды в год посещает оздоровительные клиники, где проходит детокс и другие программы для снижения веса. Звезда очень старается - ведь раньше, как легко заметить на архивном фото 1985 года, проблем с лишними кило у нее практически не было.
Надежда Бабкина, 72 года
Фото: Global Look Press
Ведущая «Модного приговора» не стала в отличие от большинства коллег скрывать пластику. Надежда Георгиевна выглядит гораздо моложе своих лет благодаря операции, которую она сделала за год до 70-летия. Артистка призналась: «Я делала круговую подтяжку лица». Бабкиной повезло с хирургом: в результате операции черты лица не искажены - фирменный разрез глаз и улыбка остались прежними. В этом можно убедиться с помощью старого фото, на котором Надя - студентка Гнесинки.
Ксения Бородина, 39 лет
Фото: Global Look Press
Звезда «Дома-2» регулярно посещает один из самых дорогих столичных салонов красоты. Ксения не игнорирует инъекции для поддержания тонуса кожи, разглаживание носогубных складок и мимических морщин, аппаратные процедуры для профилактики провисаний и старения кожи. Также телеведущая и блогер увеличивала грудь. Карьера Ксюши на ТВ начиналась вместе с «Домом-2» 18 лет назад - на этом архивном фото Бородина в начале своей работы на телепроекте.
Анастасия Ивлеева, 31 год
Фото: Global Look Press
У звезды шоу «Орел и решка» в новом телесезоне большая премьера - выйдет передача, где Ивлеева ищет себе жениха.
К съемкам звезда подготовилась: худела, правильно питалась и качала ягодицы в спортзале. На архивном фото Насте 21 год: начес, брови-ниточки, накладные ногти - пока юная красотка ухаживает за собой сама. Теперь же с лицом Ивлеевой работают лучшие столичные косметологи - уходовые и инъекционные процедуры избавили девушку от мешков под глазами и освежили цвет лица.
Юлия Барановская, 37 лет
Фото: Global Look Press
Ведущая передачи «Мужское/Женское» вне работы не стесняется показать лицо без накладных ресниц, нарисованных пухлых губ и толстого слоя тона и пудры. Юлии повезло: она стройная от природы, даже после родов не поправлялась, поэтому лицо не обвисло - выглядит свежо и молодо. Барановская делает востребованную у телезвезд процедуру - с помощью инъекций ботокса убирает морщину на лбу.
Юлия уверяет: «Не было никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала». О маммопластике Юлия задумалась, так как родила и кормила грудью троих детей. На архивном фото Барановская с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным и дочкой Яной - 14 лет назад, после выписки из роддома.