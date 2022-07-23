Архивные фото Бабкиной, Сябитовой и других звезд

В прошлом веке в арсенале у звезд было одно средство омоложения - пластика. Причем раньше технологии выполнения пластических операций были такими, что их последствия часто были заметны на лицах красавиц. В XXI веке появилось множество способов омолаживаться аккуратнее, причем с помощью не только пластики, но и косметологии. И теперь, если сравнить современные фото знаменитостей с тем, какими они были в далеком прошлом, кажется, что сейчас некоторые звезды выглядят даже моложе.

Роза Сябитова, 60 лет

Сваха из «Давай поженимся!» в свою внешность вложила целое состояние. Сябитова сделала новую грудь, безоперационные подтяжки лица, липосакцию, абдоминопластику, блефаропластику. На все эти операции Роза решилась из-за работы на ТВ: хочется быть красивой в кадре. Теперь Сябитова жалеет о липосакции и увеличении груди. Про грудь Роза говорит, что это просто неудобно: мол, надо носить специальное белье, нельзя спать на животе.

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Что же касается липосакции, то сваха считает, что надо худеть самостоятельно: «Я когда себе веки поправила, тогда же отсосала килограмма три жира из пятой точки. Фигня - никто не делайте это! Потом поняла - рот надо было сначала зашить, потому что все вернулось». Теперь Роза худеет исключительно с помощью диеты и спорта. Стремится к такой фигуре, как на архивном фото: здесь Розе 33 года, когда она в 1995-м открыла свое первое агентство знакомств.

Лера Кудрявцева, 51 год