Анна Нетребко среди «зомби»: чем грозят артистке попытки сорвать ее концерты

В немецком городе Регенсбурге выступление Анны Нетребко попытались сорвать демонстранты. Несколько десятков протестующих под стенами замка, где шел концерт, выражали недовольство позицией артистки, которая не торопится поддерживать ни одну из сторон, а находится «на своей стороне». Предполагается, что протест организовали украинские беженцы.
Что будет с Нетребко дальше? Ее карьера в Европе будет развиваться – или же ей придется постоянно сталкиваться с подобными протестами со стороны украинцев и тех, кто их поддерживает? А может быть, она вынуждена будет вернуться в Россию – примут ли ее здесь зрители?
Прохор Шаляпин: «Мы должны к ним отнестись снисходительно»
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
- Я не знаю, что ждет Нетребко в Европе. Я к Ане очень хорошо отношусь, она прекрасный человек. Она нисколько не зазвездилась, осталась абсолютно нормальной русской талантливой артисткой, которая просто попала в политический переплет.
Она просто жертва ситуации, она ни в чем не виновата, ничего плохого никому не делала, - ни русским людям, ни украинцам. По поводу поведения украинцев, пытавшихся сорвать ее концерт, - тоже считаю, что не нужно разжигать вокруг этого ненависть и злобу. Мы должны к ним отнестись снисходительно, мне так кажется.
Я вообще не сторонник того, чтобы артисты впутывались в политику. Мы, артисты, все должны быть патриотами – по определению. Если мы не любим нашу страну – нас не должны пускать ни на сцену, ни на телевидение. Мы должны уважать и любить тех, перед кем выступаем.
И Аня Нетребко, я уверен, всегда именно так себя и вела. Просто так получилось. Она добилась высот в Европе, стала всемирно известной певицей. Я ее не осуждаю, ни в коем случае! А те, кто нападает на нее, хочет помешать выступлению, - это называется хулиганство, им должны заниматься правоохранительные органы.
Аскольд Запашный: «Они – словно зомби»
Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press
- Очень наивно ожидать, что в Европе будут здравомысляще и адекватно действовать по отношению к российским актерам. Злопыхателей, людей с альтернативными взглядами всегда хватает. Нашим артистам нужно просто приготовиться к нападкам со стороны агрессивных беженцев, которые, видимо, решили, что это – их «фронт».
Их позиция мне кажется странной: если вы любите свою страну – идите ее защищать, а если вам кажется, что достаточно убежать за рубеж и получить там какие-то блага – убегайте молча, живите там, ассимилируйтесь. Зачем пытаться искать врагов в чужой стране? Это просто мелкое вредительство с их стороны, гнусное совершенно.
Мы уже сталкивались с таким поведением, когда привозили свое шоу с животными за границу. Несмотря на то, что содержание животных у нас абсолютно открыто, тут же появились агрессивные люди с плакатами – борцы за то, чтобы цирки были без животных.
Такие люди создают негативную атмосферу, мешают зрителям попасть на представление, выстраиваются, выкрикивают гадости… Словом, портят настроение. По их мнению, эти мелкие пакости должны формировать общественное мнение.
Иди и борись!
Это относится и к тем, кто хотел сорвать выступление Нетребко. Если тебя что-то не устраивает – иди в эпицентр событий и там борись! А эта их позиция – очень лукавая и хитрая: убежать туда, где безопасно, и пытаться доказать всем, что они делают что-то серьезное.
У этих людей – пелена на глазах. Им невозможно ничего объяснить, потому что им внушали определенные мысли с детства, с юности, с того возраста, когда человек еще не способен критически мыслить и принимает все на веру. Они, словно зомби, повторяют заложенную в них информацию.
Поэтому, я считаю, подобные выпады против наших артистов будут продолжаться. А пока – тем, кто едет выступать за границу, нужно или смириться, или игнорировать такие провокации. Это – борьба.
Никас Сафронов: «Срыв концертов – безумие и глупость»
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
- Это опасно – такие агрессивные попытки сорвать концерт. Джону Леннону такие же помешали продолжать творческую деятельность, расстреляв его среди бела дня… Оголтелые, неадекватные и сумасшедшие люди были всегда. Вспомним хотя бы притчу о женщине, в которую толпа бросала камни, а Христос сказал: «Пусть бросит камень тот, кто сам безгрешен...» - и уже больше никто не бросил.
Во все времена сжигали величайшие библиотеки, храмы, резали и уничтожали картины и другие произведения искусства. Вспомним историю с картиной Репина «Иван Грозный и сын его Иван»: в разное время на нее было совершено три покушения. Наверное, такова планида всех известных людей и их творений.
Нетребко – популярнейшая певица, звезда. Она всегда была украшением нашей страны, представляя Россию во всем мире. Срывать ее концерты – хулиганство и мракобесие, конечно, этим должна заниматься полиция. Люди, которые это делают, предвзяты. Это – толпа, в которой нет мыслящих людей, а все построено на импульсе.
Срыв ее концертов только из-за того, что она российская певица, – безумие и глупость. Все равно, как если бы мы сегодня перестали читать Драйзера, О. Генри, Шекспира. Или Гоголя и Шевченко - и сожгли бы их книги потому, что они – украинские писатели.
Нетребко, как и эти писатели, как и сотни других талантливых людей, принадлежит всему миру. Проявлять агрессию к ним только по национальному признаку, по меньшей мере, неумно.
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Всегда есть выбор
Если же говорить о позиции Анны Нетребко, то она нейтральна. Каждый человек имеет право на личную точку зрения. Но всегда есть выбор. И ради сиюминутной выгоды было бы неправильно ругать страну, которая дала тебе многое, если не все.
Набоков, Стравинский и многие другие, где бы они ни жили, никогда не отзывались плохо о России, о ее народе. Россия - великая страна, давшая миру огромное количество гениальных людей. Среди них - Циолковский, Сикорский, Станиславский, Толстой, Достоевский, Чайковский, Римский-Корсаков, Репин, Суриков...
Перечислять можно до бесконечности. Принадлежность к России – это большая честь и гордость.