Анна Нетребко среди «зомби»: чем грозят артистке попытки сорвать ее концерты

- Очень наивно ожидать, что в Европе будут здравомысляще и адекватно действовать по отношению к российским актерам. Злопыхателей, людей с альтернативными взглядами всегда хватает. Нашим артистам нужно просто приготовиться к нападкам со стороны агрессивных беженцев, которые, видимо, решили, что это – их «фронт».

Их позиция мне кажется странной: если вы любите свою страну – идите ее защищать, а если вам кажется, что достаточно убежать за рубеж и получить там какие-то блага – убегайте молча, живите там, ассимилируйтесь. Зачем пытаться искать врагов в чужой стране? Это просто мелкое вредительство с их стороны, гнусное совершенно.

Мы уже сталкивались с таким поведением, когда привозили свое шоу с животными за границу. Несмотря на то, что содержание животных у нас абсолютно открыто, тут же появились агрессивные люди с плакатами – борцы за то, чтобы цирки были без животных.

Такие люди создают негативную атмосферу, мешают зрителям попасть на представление, выстраиваются, выкрикивают гадости… Словом, портят настроение. По их мнению, эти мелкие пакости должны формировать общественное мнение.

Иди и борись!

Это относится и к тем, кто хотел сорвать выступление Нетребко. Если тебя что-то не устраивает – иди в эпицентр событий и там борись! А эта их позиция – очень лукавая и хитрая: убежать туда, где безопасно, и пытаться доказать всем, что они делают что-то серьезное.

У этих людей – пелена на глазах. Им невозможно ничего объяснить, потому что им внушали определенные мысли с детства, с юности, с того возраста, когда человек еще не способен критически мыслить и принимает все на веру. Они, словно зомби, повторяют заложенную в них информацию.

Поэтому, я считаю, подобные выпады против наших артистов будут продолжаться. А пока – тем, кто едет выступать за границу, нужно или смириться, или игнорировать такие провокации. Это – борьба.

Никас Сафронов: «Срыв концертов – безумие и глупость»

