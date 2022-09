Анастасия Стоцкая: как стала звездой, где познакомилась с Филиппом Киркоровым и почему ее сын похож на него

После триумфа закипела работа над первым сольным альбомом, были выпущены несколько треков, сама Стоцкая начала активно гастролировать. Песня «Дай мне пять минут», дуэт с Киркоровым «И ты скажешь» стали хитами, сделав из исполнительницы суперзвезду. Появился первый англоязычный хит Tease.

В 2005 году Стоцкая приняла участие в отборочном туре на конкурс «Евровидение-2005» от России с песней Shadows dance all around me и заняла третье место.

Вскоре у Стоцкой и Киркорова случилась размолвка. Продюсер поставил на уши родителей своей подопечной после того, как в прессу в 2007 году просочились снимки певицы, употребляющей запрещенные вещества. Поползли слухи, что Стоцкая – наркоманка, а сама звезда не смогла простить Филиппу Бедросовичу вмешательство в ее жизнь.

Два года они не общались. Но помирились в 2009-м, и Стоцкая снялась в клипе Киркорова «Просто подари».

Анастасия Стоцкая: кино

Талант Стоцкой многогранен, и звезда снимается в кино. Буквально с 2003 года рыжеволосую красотку зрители видят в различных сериалах и фильмах. Анастасия успела сыграть в фильме «Любовь в большом городе 2», ситкоме «Сваты», сериале «Деффчонки», комедии «Девять месяцев».