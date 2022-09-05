Анастасия Стоцкая: как стала звездой, где познакомилась с Филиппом Киркоровым и почему ее сын похож на него

Рыжеволосая красавица Анастасия Стоцкая своей карьерой обязана Филиппу Киркорову. Именно встреча с ним принесла ей славу, признание и открыла новые горизонты. По сей день люди судачат, что между учителем и его ученицей был роман. Стоцкая и не отрицает: была влюблена в кумира. А ее первенец, сын Саша, оказался невероятно похож на Филиппа. Так что же было на самом деле?
Анастасия Стоцкая: детство, родители
Анастасия Стоцкая родилась в Киеве 7 октября 1982 года в семье реаниматолога и художницы. Росла девочка очень артистичной, с четырех лет начала посещать вокально-хореографический ансамбль «Кияночка». Настя стала вторым ребенком у мамы – от первого брака у нее рос сын Павел Майков. Когда Насте было 10 лет, ее семья переехала в Москву – брат поступил в театральный вуз.
Маленькая Анастасия Стоцкая с мамой, папой и братом. Фото: соцсети
Настя стала посещать хореографическую студию при Театре Луны. Здесь состоялся ее сценический дебют: она играла в спектакле «Фанта-Инфанта» балерину, фею, цыганку, гусара и черную звезду. В этот же период театр выступал с концертами по России и зарубежью, и маленькая Настя узнала, что такое гастроли. По окончании школы Стоцкая поступила в РАТИ на актерский факультет на курс Сергея Проханова.
Анастасия Стоцкая: театр
Совмещать учебу и карьеру Стоцкая начала на третьем курсе. Сергей Проханов предложил ей главную роль в мюзикле «Губы», и девушка начала выступать. В тот же период в Москву приехали продюсеры Александр Вайнштейн и Катарина фон Гечмен-Вальдек, которые набирали труппу в мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Стоцкая отправилась на кастинг, конкурировать пришлось с множеством профессионалов. Но именно ей досталась роль Флер-де-Лис.
Анастасия Стоцкая в мюзикле "Чикаго". Фото: Global Look Press
В 2002 году в мюзикле «Губы» принял участие Филипп Киркоров. Он был поражен голосом Стоцкой и пригласил ее в свой мюзикл «Чикаго», над которым работал в то время. Начинающая звезда вытащила свой счастливый билетик.
Киркоров стал не только работодателем Стоцкой, но и ее продюсером. Отныне везде, где бы ни появлялся «поп-король», его сопровождала рыжеволосая красотка. Так Настя вошла в мир шоу-бизнеса.
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Репетиции в «Чикаго» и выходы в свет отнимали у студентки уйму времени. Ее в вузе уже потеряли и собирались отчислять на четвертом курсе. Но девушка смогла реабилитироваться, а работу в «Чикаго» ей засчитали как дипломную.
К мюзиклам Стоцкая вновь вернулась в 2009 году, когда построила карьеру на эстраде и личную жизнь. Она вошла в состав русской версии спектакля «Кабаре», затем в «Зорро». В 2015 году она сыграла в музыкальной пьесе «Поющие под дождем», в 2017-м – в «Летучем корабле» (Театриум на Серпуховке), в 2018-м в спектакле «Шоу пошло не так», затем – в «Комедии о том, как банк грабили», а в 2020-м состоялась премьера «Шахмат» (компания «Бродвей Москва»).
Анастасия Стоцкая в мюзикле "Шахматы". Фото: соцсети
В 2021 году репертуар Стоцкой пополнили новые мюзиклы: рок-оперы «Карамазовы» и «Графиня де Ля Фер» (авторский проект Александра Рагулина). В 2022 году Анастасия получила премию «Золотая маска» за свою роль Флоренс Васси в «Шахматах».
Анастасия Стоцкая: музыка
Филипп Киркоров во время работы над «Чикаго» предложил Анастасии Стоцкой работать над сольной карьерой. Девушка начала восхождение на музыкальный Олимп с победы на «Новой волне» в Юрмале в 2003 году. Там она исполнила хит Can’t take my eyes и свою новую песню «Вены-реки». За нее певица получила «Золотой граммофон» и «Песню года».
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
После триумфа закипела работа над первым сольным альбомом, были выпущены несколько треков, сама Стоцкая начала активно гастролировать. Песня «Дай мне пять минут», дуэт с Киркоровым «И ты скажешь» стали хитами, сделав из исполнительницы суперзвезду. Появился первый англоязычный хит Tease.
В 2005 году Стоцкая приняла участие в отборочном туре на конкурс «Евровидение-2005» от России с песней Shadows dance all around me и заняла третье место.
Вскоре у Стоцкой и Киркорова случилась размолвка. Продюсер поставил на уши родителей своей подопечной после того, как в прессу в 2007 году просочились снимки певицы, употребляющей запрещенные вещества. Поползли слухи, что Стоцкая – наркоманка, а сама звезда не смогла простить Филиппу Бедросовичу вмешательство в ее жизнь.
Два года они не общались. Но помирились в 2009-м, и Стоцкая снялась в клипе Киркорова «Просто подари».
Анастасия Стоцкая: кино
Талант Стоцкой многогранен, и звезда снимается в кино. Буквально с 2003 года рыжеволосую красотку зрители видят в различных сериалах и фильмах. Анастасия успела сыграть в фильме «Любовь в большом городе 2», ситкоме «Сваты», сериале «Деффчонки», комедии «Девять месяцев».
Анастасия Стоцкая в фильме "Девять месяцев". Фото: Global Look Press
Анастасия Стоцкая: другие проекты
Стоцкая оказалась талантливым мастером перевоплощений. Она участвовала в разных сезонах шоу «Один в один», победила в 2010 году в проекте «Танцы со звездами» в дуэте с дзюдоистом Алексеем Леденевым, в 2011 году снялась в украинском шоу «Звезда плюс звезда», выступая в паре с Оскаром Кучерой.
Анастасия Стоцкая в образе Софии Ротару на шоу "Один в один". Фото: соцсети
Анастасия Стоцкая: личная жизнь
Певица старается не афишировать свою личную жизнь, особенно в последнее время. Она была дважды замужем, а также состояла в романтических отношениях с несколькими знаменитостями. Первым мужем рыжеволосой красотки стал актер Алексей Секирин, звезда сериала «счастливы вместе». Они вместе работали в Театре Луны и в 2003 году тайно обвенчались. Но через 5 лет супруги развелись, причиной стали частые измены мужа – у него появился ребенок на стороне.
Анастасия Стоцкая и Алексей Секирин. Фото: Global Look Press
После развода Стоцкую подозревали в романах с Дмитрием Носовым, Владом Топаловым, Алексеем Леденевым. Но именно с последним ее отношения подтвердились официально – они познакомились на шоу «Танцы со звездами», и роман получился служебным.
Вскоре певица знакомится с бизнесменом-ресторатором Сергеем Абгаряном. Судьбоносная встреча состоялась в Дубае, пара начала встречаться в Москве. В 2010 году состоялся их скромный поход в ЗАГС, а в 2011 году родился первенец Александр.
Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян. Фото: соцсети
В 2017 году у пары родился второй ребенок – дочь Вера. А через два года они с мужем развелись. Найти силы рассказать о разводе Стоцкая смогла лишь в 2021 году, во время интервью на радио она призналась Юлии Барановской, что они с Абгаряном разъехались еще до пандемии коронавируса.
Анастасия Стоцкая с дочкой Верой. Фото: соцсети
Летом 2021 года Стоцкая засветила нового избранника в своих микроблогах. Им оказался актер Александр Казьмин. Они вместе выступают в мюзикле «Шахматы», он на 7 лет младше Анастасии, но это не мешает роману звезд.
Анастасия Стоцкая с Александром Казьминым. Фото: соцсети
По сей день не умолкают обсуждения отношений Стоцкой и Киркорова. Певица признавалась в интервью на шоу «Секрет на миллион», что была по-настоящему влюблена в своего наставника. Но он не позволил искрам разгореться. В 2022 году Киркоров признавал, что между ними была кармическая связь. А ее сын Саша оказался как две капли воды похожим на Киркорова в детстве.
Филипп Киркоров в детстве и сын Анастасии Стойкой Саша. Фото: соцсети
Анастасия Стоцкая: внешность
Стоцкая всегда обладала яркой внешностью. Она – обладательница голубых глаз и огненно-рыжих волос. Также девушка может похвастаться эталонной фигурой, ее рост 171 см, вес 51 кг. В последние годы поклонники заметили изменения во внешности певицы. Сама Стоцкая не подтверждает, но люди уверены – певица увеличила губы, сделав их объемнее за счет уколов красоты.
Анастасия Стоцкая сегодня
Стоцкая не только блистает на сцене в мюзиклах, но и продолжает сегодня сниматься в кино. В 2022 году на экраны вышел сериал «Обоюдное согласие», в котором артистка исполнила роль журналистки.