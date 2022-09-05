Анастасия Стоцкая: как стала звездой, где познакомилась с Филиппом Киркоровым и почему ее сын похож на него

Рыжеволосая красавица Анастасия Стоцкая своей карьерой обязана Филиппу Киркорову. Именно встреча с ним принесла ей славу, признание и открыла новые горизонты. По сей день люди судачат, что между учителем и его ученицей был роман. Стоцкая и не отрицает: была влюблена в кумира. А ее первенец, сын Саша, оказался невероятно похож на Филиппа. Так что же было на самом деле?

Анастасия Стоцкая: детство, родители

Анастасия Стоцкая родилась в Киеве 7 октября 1982 года в семье реаниматолога и художницы. Росла девочка очень артистичной, с четырех лет начала посещать вокально-хореографический ансамбль «Кияночка». Настя стала вторым ребенком у мамы – от первого брака у нее рос сын Павел Майков. Когда Насте было 10 лет, ее семья переехала в Москву – брат поступил в театральный вуз.