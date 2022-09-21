Актеры из «Сватов» ответили на резкие высказывания Анны Кошмал

Анна Кошмал прославилась ролью Женьки в популярном сериале «Сваты». Казалось, у нее очень теплые отношения со своими экранными родителями, а особенно — с бабушками и дедушками.

Но после февральских событий украинская актриса резко оборвала все связи со своими российскими коллегами. Она заявила, что больше не будет сниматься в российском кино, и демонстративно удалила все теплые и трогательные комментарии к фотографиям, адресованные Федору Добронравову и Татьяне Кравченко, заменив их на резкие критические высказывания.

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала», — пояснила Анна.

Портал Тeleprogramma.pro выяснил у партнеров Кошмал, что они думают по этому поводу: можно расценивать слова актрисы как принципиальную позицию, достойную уважения? Или Анна просто хочет получить порцию хайпа, пиарится на известных именах, делая такие скандальные заявления?

Федор Добронравов: «Я — артист»