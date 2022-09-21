Актеры из «Сватов» ответили на резкие высказывания Анны Кошмал

Анна Кошмал прославилась ролью Женьки в популярном сериале «Сваты». Казалось, у нее очень теплые отношения со своими экранными родителями, а особенно — с бабушками и дедушками.
Но после февральских событий украинская актриса резко оборвала все связи со своими российскими коллегами. Она заявила, что больше не будет сниматься в российском кино, и демонстративно удалила все теплые и трогательные комментарии к фотографиям, адресованные Федору Добронравову и Татьяне Кравченко, заменив их на резкие критические высказывания.
«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала», — пояснила Анна.
Портал Тeleprogramma.pro выяснил у партнеров Кошмал, что они думают по этому поводу: можно расценивать слова актрисы как принципиальную позицию, достойную уважения? Или Анна просто хочет получить порцию хайпа, пиарится на известных именах, делая такие скандальные заявления?
Федор Добронравов: «Я — артист»
Федор Добронравов. Фото: Global Look Press
— Федор Викторович, ваша экранная внучка, Анна Кошмал, обижается на вас из-за того, что вы никак не выражаете свое мнение по поводу «украинского вопроса».
— А я здесь при чем? Я — артист. Почему я должен освещать «украинский вопрос»? Непонятно…
— Но вы же знаете, что Анна уже не раз резко высказывалась о своих российских коллегах по «Сватам», заявила, что не хочет ни с кем поддерживать дружеские отношения?
— В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею.
Инна Королева: «Кто я такая, чтобы оценивать Аню Кошмал»
Инна Королева в сериале «Сваты». Фото: кадр из сериала
— Инна Валерьевна, вы следите за высказываниями вашей экранной дочки — украинской актрисы Анны Кошмал?
— Нет, не слежу.
— Но вы знаете о том, что она постоянно высказывается об актерах из «Сватов», подчеркивая, что не хочет ни с кем общаться, и демонстрирует свою патриотическую позицию?
— Кто я такая, чтобы оценивать Аню Кошмал… Я думаю, она защищает свою родину по-своему. Это же очевидно.
Напомним, теперь Анна утверждает, что Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и другие ведущие актеры для нее ничего не значат, в отличие от украинского режиссера Андрея Яковлева:
«Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня — это Андрей Яковлев — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец».
Ранее о позиции, занятой Анной, высказывался режиссер 3-го сезона «Сватов» Эдуард Радзюкевич. Он считает поведение актрисы «дешевой саморекламой», призванной напомнить другим о ее существовании.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Может быть, и в самом деле Анна Кошмал просто пытается привлечь к себе внимание? Ведь еще недавно она признавалась совсем в других чувствах к своим экранным родственникам:
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать!»
Да и «Сваты» стали для нее отличной «взлетной полосой»: после съемок в сериале начинающая актриса стала популярной, и теперь ее часто снимают в украинских проектах.