Агент Ауг: «Юлия в России, она никуда не уезжала, работа у нее есть»

Актриса Юлия Ауг в начале марта уезжала из России и позволяла себе довольно резкие высказывания о родине. Поклонники ополчились против артистки и потребовали ее снять с ролей в театре.

На этой неделе пошла информация, что Ауг в Россию вернулась, однако из спектаклей ее убрали. Журналисты Teleprogramma.pro позвонили ее агенту, чтобы прояснить ситуацию.

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«Юля никуда не уезжала, никакого возвращения не было, она живет в России. Та работа, которая у нее есть - она есть. Мало ли, как театр себя ведет. У нее были контакты с театрами, они закончились и все», - заявила агент Юлии Ауг Татьяна Вакульчик сайту Teleprogramma.pro.

При этом в Сети пишут, что Ауг сняли с ближайших спектаклей в Театре.doc 27 июля и 16 августа. Юлию Артуровну заменили на другую актрису. Она также лишилась работы в постановке «Это все она», которая проходит в петербургском «Приюте комедианта».

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