Адвокат сообщил, что ждет Максима Галкина в России

Алла Пугачева вернулась в Россию. Максим Галкин остался в Латвии. Возможно, ему навсегда закрыта дорога на родину? Ведь он позволял себе довольно резкие высказывания о России и россиянах.

Настолько резкие, что даже пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил, что Галкину с нами «не по пути».

Что может произойти с юмористом, если он все-таки приедет в Россию? Насколько его высказывания идут вразрез с законом, может ли его ожидать за них серьезная ответственность?

На вопросы портала Тeleprogramma.pro ответил Александр Бенхин, звездный адвокат.

- Ничего «супер-плохого» Максим Галкин, в общем-то, не сказал. Что подпадает под действие этой статьи? (статьи 207.1 УК РФ, - прим. ред.) Высказывания, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан либо провоцирующие нарушение общественного порядка.

Формально, слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это – с одной стороны. С другой стороны – сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится.

Видимо, его кто-то проконсультировал и дал понять, что против него могут быть возбуждены дела. Получаются такие качели: наговорил Галкин много, но формально не очень жесткие вещи, в то же время он этого испугался и не приехал. Песков – одно из первых лиц государства. Если он говорит такие вещи, то к этому стоит прислушиваться.

