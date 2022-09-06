Адвокат сообщил, что ждет Максима Галкина в России

Алла Пугачева вернулась в Россию. Максим Галкин остался в Латвии. Возможно, ему навсегда закрыта дорога на родину? Ведь он позволял себе довольно резкие высказывания о России и россиянах.
Настолько резкие, что даже пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил, что Галкину с нами «не по пути».
Что может произойти с юмористом, если он все-таки приедет в Россию? Насколько его высказывания идут вразрез с законом, может ли его ожидать за них серьезная ответственность?
На вопросы портала Тeleprogramma.pro ответил Александр Бенхин, звездный адвокат.
- Ничего «супер-плохого» Максим Галкин, в общем-то, не сказал. Что подпадает под действие этой статьи? (статьи 207.1 УК РФ, - прим. ред.) Высказывания, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан либо провоцирующие нарушение общественного порядка.
Формально, слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это – с одной стороны. С другой стороны – сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится.
Видимо, его кто-то проконсультировал и дал понять, что против него могут быть возбуждены дела. Получаются такие качели: наговорил Галкин много, но формально не очень жесткие вещи, в то же время он этого испугался и не приехал. Песков – одно из первых лиц государства. Если он говорит такие вещи, то к этому стоит прислушиваться.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press
Единственное серьезное нарушение, единственный очень нехороший момент, насколько я понимаю, - это то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины. Это уже возбраняется. Этого делать нельзя.
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Напомним, согласно законодательству РФ, существует ответственность за «недостоверную общественно значимую информацию».
Закон указывает: это информация, распространяемая «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи» (статья 207.1 УК РФ).