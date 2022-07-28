84-летний Кончаловский — о крепком браке с Высоцкой: «Юля встретила меня уже немолодым»

Андрей Кончаловский нашел свое счастье рядом с Юлией Высоцкой, которая младше его на целых 36 лет. При этом у пары есть двое детей — дочка Маша и сын Петр. Трагедия, которая произошла в семье режиссера еще девять лет назад, была на слуху у всей страны.

Во Франции Андрей Сергеевич попал в крупное ДТП. Тяжелые травмы получила дочка Кончаловского, которая находилась в авто на пассажирском сиденье.

В одном из интервью режиссер дал понять, что самое главное для них с Юлией — это сделать все для того, что бы их ребенок поправился.

«...Главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она (Маша, дочка. — Прим. ред.) выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — говорил Кончаловский в беседе с Владимиром Познером.

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