84-летний Кончаловский — о крепком браке с Высоцкой: «Юля встретила меня уже немолодым»

Андрей Кончаловский нашел свое счастье рядом с Юлией Высоцкой, которая младше его на целых 36 лет. При этом у пары есть двое детей — дочка Маша и сын Петр. Трагедия, которая произошла в семье режиссера еще девять лет назад, была на слуху у всей страны.
Во Франции Андрей Сергеевич попал в крупное ДТП. Тяжелые травмы получила дочка Кончаловского, которая находилась в авто на пассажирском сиденье.
В одном из интервью режиссер дал понять, что самое главное для них с Юлией — это сделать все для того, что бы их ребенок поправился.
«...Главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она (Маша, дочка. — Прим. ред.) выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — говорил Кончаловский в беседе с Владимиром Познером.
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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая воспитывают двоих детей. Фото: Global Look Press
А в документальном фильме «Поле притяжения Андрея Кончаловского» режиссер откровенно заговорил о браке с 48-летней Юлией Высоцкой.
Так, Андрей Сергеевич раскрыл секрет их крепкого брака. Кончаловский считает, что, будь он помоложе, возможно, его союз с актрисой был менее счастливым.
В юности Андрон был вспыльчивым, нетерпимым. С возрастом Кончаловский поменялся в лучшую сторону. Можно сказать, остепенился.
«Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти. Юле действительно повезло, что она встретила меня уже немолодым человеком. Разница в возрасте важна и в плохом, и в хорошем смысле одновременно», — заверил Андрей Кончаловский.