«Я буду жить по приколу и будет кайфово»: планам Сергея Доренко не суждено было сбыться

Диктор и радиоведущий разбился на мотоцикле вечером 9 мая в Москве. Редакция портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким талантливого журналиста.

В День Победы, 9 мая, оборвалась жизнь одного из титанов российского телевидения Сергея Доренко. Еще утром он рассказывал в своем Twitter-канале «Расстрига» про казусы на военном параде на Красной площади, а вечером стало известно, что Доренко умер.

Упал с мотоцикла и пережил клиническую смерть

Сергей Леонидович был поклонником мотоциклов. Несколько дней назад в его гараже появился новенький «Триумф», а 9 мая Доренко колесил по Москве на «железном коне». Когда журналист проезжал улицу Земляной Вал, то упал с мотоцикла.

По сообщениям ряда СМИ, редактор радиостанции «Говорит Москва» почувствовал себя нехорошо и потерял управление над транспортным средством. Не исключено, что Доренко стало плохо с сердцем. Медики констатировали клиническую смерть и еще 20 минут проводили реанимационные мероприятия, но чуда не произошло… Талантливый журналист скончался…

Сергею Леонидовичу было всего 59 лет.

Из первого в третий класс: как прошло детство журналиста

Доренко родился в городе Керчь 18 октября 1959 года. Он был настолько любознательным и активным, что родителям пришлось перевезти его из первого в третий класс. Расчет был на то, что более сложная программа нагрузит ребенка. Это помогло, но успеваемость мальчика не пострадала: долгое время он был отличником.

Отец Сергея Леонидовича был военнослужащим летчиком, поэтому семье приходилось часто переезжать. Доренко сменил 8 школ, прежде чем получил аттестат в Волгограде. После школы он поступил в столичный Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

В студенческие годы Доренко работал переводчиком по линии Всесоюзного центрального совета профсоюзных союзов — переводил переговоры с представителями стран Латинской Америки и Африки. После окончания вуза Сергей Леонидович работал переводчиком испанского и португальского языков, а также преподавателем русского для иностранцев. Получив диплом, Доренко уехал в Анголу, где работал переводчиком в аппарате главного экономического советника Посольства СССР в Анголе. Через два года он вернулся на родину и отправился в армию.

Самый красивый диктор

В 1991 году Доренко пришел на телевидение. Сначала он вел программу «Вести» на ВГТРК, но через год его пригласили на ОРТ, где Сергей Леонидович стал диктором программы «Время». На телевидении он запомнился множеством интересных проектов, преимущественно политической направленности: «Версии», «Подробности», «Характеры» и другие. В роли ведущего Доренко был настолько гармоничен, что Борис Ельцин, будучи президентом России, назвал его самым красивым диктором.

Сергей Леонидович запомнился не только работой в «кадре», но и в «полях»: он снимал сюжет в местах боевых действий в Чечне, стал первым журналистом, который вошел на освобожденную площадь Минутка в Грозном.

Последние годы жизнь Доренко была тесно связана с радио. С 2008 по 2013 годы он был главным редактором «Русской службы новостей», а с 2014 года до самой смерти возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».

«Я буду жить по приколу и будет кайфово»

В августе 2014 года Доренко стал гостем программы на YouTube «ВДудь». Журналист Юрий Дудь спросил у Сергея Леонидовича: «Как вы думаете, что будет с вами через год?».

«Не знаю. Я не загадывал бы, что со мной будет. Я буду жить по приколу и будет кайфово. Это точно. Все будет по-прежнему, все будет хорошо. Будет чай, хороший дом, хорошая жена», — ответил Сергей Леонидович.

Этим планам было не суждено сбыться…