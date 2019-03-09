Прощай, товарищ Саахов! История жизни легендарного Владимира Этуша

Актер и педагог скончался на 97-м году жизни.

В субботу, 9 марта, не стало актера Владимира Этуша. Накануне народный артист СССР был госпитализирован без сознания в реанимационное отделение одной из городских больниц Москвы. Через несколько часов Этуш скончался не приходя в себя. Артисту было 96 лет.

Два дня рождения Владимира Этуша

Наверняка вы не раз слышали про людей, которые родились дважды. Первый — как и все. А вот вторым «днем рождения» они называют дату, когда им повезло остаться в живых: после автокатастрофы, крушения самолета или тяжелой болезни. Но в любом случае это условный рубеж, а вот Владимир Этуш в прямом смысле родился дважды.

Он появился на свет 6 мая 1922 в еврейской московской семье. Однако по документам мальчик стал существовать только спустя год. Это была хитрость, которой воспользовались родители Этуша чтобы, когда придет время призыва в армию, он был покрепче.

Владимир воспитывался в зажиточной семье, где помимо сына росла еще и младшая дочь Лида. Мать Раиса Константиновна долгое время была домохозяйкой, а отец Абрам Шахнович Этуш — коммивояжёром: как посредник покупал на рынке товары под заказ клиента или организации. Но так продолжалось недолго.

Тяжелое детство во время НЭП

После Октябрьской революции положение еврейской семьи с каждым днем становилось все более шатким. НЭП (Новая экономическая политика — Прим. Ред.) усугубил ситуацию: если раньше Этуши занимали четыре просторные комнаты в Серебряническом переулке, что считалось роскошью, то теперь к ним подселили посторонних людей. Фактически уютное семейное гнездышко превратилось в коммуналку.

Затем Абраму пришлось уйти из торговли. Однако он сумел устроиться на хорошее место и возглавил небольшой галантерейный цех. Но радовались Этуши недолго. Кто-то из соседей донес на главу семейства. В 1938 году Абрама арестовали по обвинению в негативном отношении к товарищу И. В. Сталину и пропаганде антисоветских идей. Это стало тяжелым ударом для семьи, тем более, что после ареста Этуша у семьи забрали вторую комнату, куда вселились соседи-доносчики.

Раиса Константиновна устроилась на работу кассиром в фотоателье, так как детей нужно было кормить. А Владимиру тогда пришлось столкнуться с презрительным и даже враждебным отношением в школе — мальчика называли сыном «врага народа».

Спустя год Абрама освободили. Он даже получил компенсацию за время простоя производства, но зажить, как прежде Этуши уже не смогли. Через некоторое время глава семейства был арестован во второй раз.

Школьные годы и уроки в драмкружке

Владимир рос способным мальчиком: учился хорошо и даже по поведению у него была пятерка. В 8 классе он нашел себе хобби для души — стал посещать занятия в драматическом кружке, руководителем которого был Павел Тихонович Свищев. В это время Этуш влюбился в театр! При жизни он вспомнил, как на школьных вечерах со сцены читал рассказ «Маска» А. П. Чехова.

Денег в семье катастрофически не хватало, но мать Владимира, Раиса Константиновна старалась поощрять интересы сына. Она экономила изо всех сил, чтобы раз в месяц выделить сыну деньги на поход в кино или театр.

В выпускном классе Этуш определился с профессией — он решил стать… нет, не актером. Режиссером! В 1940 году Владимир подал документы в ГИТИС. Два отборочных тура он прошел. На последнем этапе абитуриенту нужно было написать план постановки. Этот экзамен у российского актера Юрия Завадского он завалил.

Однако судьба была благосклонна к юноше. Он подружился с племянницей режиссера Рубена Симонова, который устроил Владимира вольнослушателем в Щукинское училище.

Лейтенант Красной армии Владимир Этуш на фронте

Через год после поступления Этуша началась война. Благодаря тому, что Владимир был студентом его не призвали в армию, но через несколько месяцев он сам принял решение стать добровольцем.

Он прошел подготовку в школе военных переводчиков в Ставрополе и был зачислен в стрелковый полк, который участвовал в боях за Кавказ, а также на территории Украины. В 1943 году Этуш уже носил офицерские погоны старшего лейтенанта Красной армии в должности помощника начальника штаба 581-го Краснознаменного стрелкового полка.

В этот год Владимиру довелось участвовать в тяжелых боях под Запорожьем. Здесь Этуш отличился благодаря тому, что повел однополчан в атаку, которая завершилась победой. За блестящую службу и отвагу Владимир был награжден орденом «Красная Звезда». Однако офицер был тяжело ранен.

Полгода Этуш провел в госпитале, после чего был комиссован, как инвалид II группы.

«Кавказская пленница» и другие выдающиеся работы Этуша

Вернувшись на гражданку, Владимир восстановился в училище. В 1945 году он получил диплом и был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова, в которой состоял до последнего дня своей жизни.

В 1953 году Этуш начал сниматься в кино. Его первой работой стала роль флотоводца Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», но зритель запомнил и полюбил актера благодаря товарищу Саахову в кинофильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

На счету легендарного актера десятки запоминающихся ролей. Он сыграл Карабаса-Барабаса в фильме «Приключения Буратино», Брунса в «12 стульев», Антона Семеновича Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие.

В 2019 году выйдет короткометражный фильм «Старый вояка», в котором Этуш сыграл последнюю в своей жизни роль: старого вояки Егора Кузьмича…