На 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш

Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. По поступившей информации, еще в пятницу, 8 марта, артист почувствовал себя плохо. Прибывшая на вызов бригада «скорой» помощи госпитализировала Владимира Абрамовича в одну из московских больниц. Также уточняется, что Этуша положили в отделение реанимации. На тот момент он находился в сознании. Однако, несмотря на все усилия врачей и медперсонала, им так и не удалось спасти своего пациента, передает издание teatral-online.ru.

Причина смерти народного артиста СССР пока не называется. Известие о кончине Владимира Этуша подтвердил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, сообщает портал «Говорит Москва». Однако родственники актера пока никак не прокомментировали данную новость.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в конце января стало известно о том, что Владимир Этуш не будет играть в в спектакле «Бенефис». Артист в силу возраста стал жаловаться на недомогания, кроме того, ему было тяжело на протяжении трех часов находиться на сцене.