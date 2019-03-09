НОВОСТИ

На 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш

Близкие артиста пока не прокомментировали данную информацию.

На 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш
Владимир Этуш (Фото: Globallookpress.com)

Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. По поступившей информации, еще в пятницу, 8 марта, артист почувствовал себя плохо. Прибывшая на вызов бригада «скорой» помощи госпитализировала Владимира Абрамовича в одну из московских больниц. Также уточняется, что Этуша положили в отделение реанимации. На тот момент он находился в сознании. Однако, несмотря на все усилия врачей и медперсонала, им так и не удалось спасти своего пациента, передает издание teatral-online.ru.

Причина смерти народного артиста СССР пока не называется. Известие о кончине Владимира Этуша подтвердил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, сообщает портал «Говорит Москва». Однако родственники актера пока никак не прокомментировали данную новость.

Владимир Этуш старался радовать поклонников новыми ролями (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в конце января стало известно о том, что Владимир Этуш не будет играть в в спектакле «Бенефис». Артист в силу возраста стал жаловаться на недомогания, кроме того, ему было тяжело на протяжении трех часов находиться на сцене.

Вам может быть интересно:

В театре имени Вахтангова рассказали о здоровье 96-летнего Владимира Этуша Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле «Бенефис» из-за большой нагрузки 96-летний Владимир Этуш экстренно госпитализирован

Тэги:

Владимир Этушобществопотерясмертьутрата

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш
Интересно?
Поделись с друзьями: