Владимир Машков: как едва не стал биологом, прошел путь от актера театра до худрука «Табакерки» и сколько раз был женат

Владимир Машков — один из ярчайших актеров отечественного кинематографа, сделавший блестящую карьеру. В настоящее время он руководит Московским театром им. О. Табакова («Табакеркой») и занимается общественной деятельностью.

Владимир Машков: детство, родители

Владимир Машков родился ноября 1963 года в Туле. Для матери Натальи Никифоровой он стал вторым сыном, от первого брака у него подрастал первенец Виталий. Его бабушкой по матери была итальянка, которая, побывав в Москве, встретила любовь и осталась в России, позабыв о Родине.

Когда Владимир был маленький, его семья переехала в Новокузнецк, здесь родители устроились в Театр кукол. Мама стала режиссером, а отец Лев Машков — актером.

Школьником Володя плохо учился, предпочитал играть на гитаре, носил длинные волосы. К концу учебы прикипел к сцене и стал помогать родителям в театре. После чего решил поступать в театральный вуз.

Однако студентом театрального Машков стал с четвертой попытки. Сначала он поступил на отделение биологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, но, передумав, через год пошел в Новосибирское государственное театральное училище, из которого был отчислен за драку в 1984 году.

В том же году Машков переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Михаила Тарханова. Но и здесь его отчислили за буйный нрав. Через год Владимир восстановился, попав на курс к Олегу Табакову.

Владимир Машков: театр

Сначала Машков устроился работать в МХТ им. Чехова декоратором. А в 1990 году был принят в труппу Театра Олега Табакова.

В числе первых театральных ролей Машкова — Абрам Шварц в «Матросской тишине». Его он сыграл в 24 года, выходя на сцену состаренным благодаря гриму. Постановка сразу полюбилась публике и стала хитом. Пьесу он показывал на многих площадках страны и мира: в Японии, Франции, Америке и многих других подмостках.

Затем Машков сыграл городничего в комедии «Ревизор». А уже в 1992 году выступил в качестве режиссера, поставив «Звездный час по местному времени». Олег Табаков одобрил спектакль, и на протяжении восьми лет его показывали на сцене.

В 1997 году Машков совместно с Табаковым поставили «Анекдоты». За пьесу они были награждены театральной премией «Чайка» по итогам года в номинации «Двойной удар».

Следующей режиссерской работой Машкова стал детектив «No 13» в 2001 году, который Табаков признал лучшим спектаклем десятилетия.

В 2011 году на фестивале детских любительских театров кукол Сибирского региона «Кукла в детских руках» в Новокузнецке Владимир Машков объявил об учреждении театральной премии «Золотой львенок» имени его матери — Натальи Ивановны Никифоровой.

После смерти Олега Табакова в 2018 году Владимир Машков возглавил «Табакерку» и Московскую театральную школу своего учителя. И начал руководство с проведения реформ: повысил зарплаты, начал ремонт, переименовал заведение в Московский театр им. О. Табакова. Не многим это понравилось. И труппу покинули вдова Табакова, Марина Зудина, с сыном Павлом Табаковым.

Владимир Машков: кино

Дебют Владимира Машкова в кино состоялся в 1989 году в фильме Анатолия Матешко «Зеленый огонь козы». В том же году он снялся в фильмах Андрея Малюкова «Делай — раз!» и «Любовь на острове смерти».

Звездным для Владимира Машкова стал 1994 год, когда он исполнил главные роли фильмах «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского. В 1995 году актер снялся в ленте «Американская дочь» Карена Шахназарова. В следующем году он получил звание заслуженного артиста России.

В 1997 году Машков снялся у Павла Чухрая в главной роли в фильме «Вор». Картина была удостоена множества наград, включая «Золотую медаль сената» на Венецианском кинофестивале, номинирована на премию «Оскар», а Машков как лучший актер получил премию «Ника».

После такого ошеломительного успеха Машков едет за океан, чтобы реализоваться в Голливуде. В 2001 году он снялся в фильме «Американская рапсодия» с Настасьей Кински, в картине «Танцы в «Голубой игуане» с Дэрил Ханной, «Давай сделаем это по-быстрому», за работу в котором он получил награду на Московском международном кинофестивале.

Про карьеру в России Машков не забывал. В 2002 году он принял предложение Павла Лунгина сняться в картине «Олигарх». Затем снялся в сериале «Идиот», исполнив Парфена Рогожина. В 2005-м снялся сразу в двух картинах – «Статский советник» и «Шпионка», а в 2006-м сыграл главную роль и срежиссировал фильм «Папа». За него он получил на фестивале «Окно в Европу» в Выборге награду в номинации «Лучшая мужская роль».

В том же году на экраны вышел боевик «Охота на пиранью», в котором Машков сыграл главного героя-спецназовца.

Следующий год отметился в фильмографии Машкова картиной «Ликвидация», 2008-й – детектив «Домовой», 2010-й – «Кандагар» и «Край», а также звание «Народный артист РФ».

2011-й год принес Машкову два международных проекта: съемки в картине «Распутин» с Жераром Депардье, в которой он сыграл императора, и работу в голливудском боевике «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

Распутина Машков сыграл в российском сериале «Григорий Р.» в 2014 году. В следующем году сыграл бывшего военного в картине «Родина», в 2016 году вместе с Данилой Козловским появился в драме «Экипаж».

Затем были фильмы «Дуэлянт», «Налет», «Движение вверх». В 2019 году он объявил, что прекращает сниматься в кино, но в 2022 году принял предложение Клима Шипенко сняться в картине «Вызов».

Владимир Машков: личная жизнь

У актера за плечами четыре брака. Первой женой Машкова стала его сокурсница по театральному вузу Елена Шевченко. С первого курса они начали встречаться, затем поженились, и Елена подарила мужу дочь Марию в 1985 году. Но вскоре семья распалась.

Второй брак с актрисой Аленой Хованской оказался тоже недолговечен и распался еще быстрее, чем первый.

Третьей женой актера стала модельер Ксения Терентьева, Владимир Машков познакомился с ней в 2000 году на кинофестивале. Их союз продлился четыре года, в 2004 году они развелись.

Четвертой женой звезды стала Оксана Шелест, с которой Машков познакомился в Голливуде. Разница в возрасте 22 года не стала преградой чувствам, они поженились и прожили вместе два года. Правда, тогда жена актера отрицала, что развод состоялся, они якобы вместе. Но чуть позже Машкова заметили в компании его бывшей жены Ксении Терентьевой и заговорили о возобновлении отношений с ней.

Сам Машков никак не комментировал личную жизнь. А в это время ему приписывали романы со многими молодыми красотками: Дарьей Кулидой, Айгуль Мильштейн, Паулиной Андреевой.

Худрук Театра Табакова настолько оказался закрыт от посторонних взглядов, что даже артисты его театра не знают, что у него подрастают две красавицы-внучки — Стефания и Александра, которые уже учатся в школе. Таким образом, ребенок у Машкова только один – Мария Машкова, которая, кстати, пошла по отцовским стопам и стала актрисой.

Владимир Машков: общественная позиция

Актер театра и кино активно участвовал в политической жизни страны, баллотировался в Госдуму от партии «Единая Россия». Был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в 2018 году, а также выступил за поддержку поправок в Конституцию и вошел в комиссию по поправкам.

В 2021 году вновь баллотировался в Госдуму, победил в предварительном голосовании, но от мандата отказался.

В 2022 году активно поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, выступил с поддержкой действий российских властей. Из-за позиции Машкова по этому вопросу актер разошелся во взглядах с дочерью. И потребовал, чтобы она вернулась из Америки в Москву, на Родину. Но она публично ослушалась отца.

Владимир Машков сегодня

В настоящее время Владимир Машков, рост которого составляет 178 см, а вес 82 кг, по-прежнему руководит «Табакеркой». Он вернул в репертуар многие пьесы, с которых начинал, — «Матросская тишина», «Ревизор». Часто сам выходит на подмостки.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!