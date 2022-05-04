«Я Госпожа луны и солнца — Михримах»: как сейчас выглядит Пелин Карахан, сыгравшая дочь Хюррем султан

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» после окончания съемок занялась своей семьей, дважды став мамой.

Пелин Карахан досталась роль Михримах султан. Это имя для малютки-внучки выбрала ее бабушка — Валиде султан, оно означает встречу Солнца и Луны. Почти у каждого главного персонажа в турецком сериале «Великолепный век» был свой монолог, в котором, герои делились своей историей. Такую же речь сценаристы прописали и для дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан.

«Я — Михримах. Дочь Властелина мира, султана Сулеймана хана. Рожденная Хюррем султан. Унаследовавшая знатность и силу характера от отца, а страстность и острый ум от матери. Я Госпожа луны и солнца — Михримах. Я Михримах, рожденная в 1522 году», — говорила Пелин в сериале.

«Своим рождением я принесла в этот мир печаль. Особенно моей матери, Хюррем султан. Ибо я родилась госпожой, а не шехзаде. Закон гарема суров. Я Михримах. Та, которая получает желаемое и чьи приказы исполняются беспрекословно. Самая влиятельная дочь падишаха за всю историю государства, Михримах», — произносила актриса свою страстную речь, когда ее выдавали замуж за нелюбимого.

В обычной жизни, а не на экране у Пелин Карахан, которая сыграла Михримах султан, все замечательно. Она вышла замуж по любви. Ее избранником стал человек, который покорил актрису своей заботой. От Бедри Гюнтая звезда турецких сериалов родила двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа.

Посмотрите, какой красавицей стала Пелин Карахан. У актрисы яркая внешность: светлый оттенок волос под медовый блонд и широкие густые темные брови. Правда, некоторые поклонники считают, что красавица-турчанка подправила форму скул и губ, приблизившись к идеалам голливудских див.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!