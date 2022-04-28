«Гордая дочь Хюррем султан»: Пелин Карахан в платьице с лентами на плечах засняли в салоне красоты

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» до сих пор для многих поклонников остается Михримах султан.

Пелин Карахан проснулась знаменитой после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Актриса вытянула счастливый билет, появившись на кастинге исторического проекта, ставшего одним из самых популярных как в Турции, так и за ее пределами. У Пелин целая армия поклонников, особенно актрису полюбили у нас в России. Кстати, в Москву часто наведывается еще одна звездочка турецкого кино Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан. Ну а Пелин Карахан досталась роль дочери любимой хасеки султана Сулеймана — Михримах султан.

С выхода последней серии «Великолепного века» прошло уже почти восемь лет. За это время Пелин изменилась внешне: она любит экспериментировать с имиджем. К примеру, в сериале актриса была шатенкой, а сейчас стала рыженькой, отдав предпочтение модному медовому оттенку с затемнением у корней волос.

В студии макияжа Пелин щегольнула в кокетливо-романтичном платьице оттенка весенней травы с принтом в виде мелких цветочков. На плечах у актрисы ленты, на пальцах — перстни, а в ушах — фантазийные серьги. Вот только взгляд остался тем же, что и в «Великолепном веке». Да и густота черных бровей как отличительная изюминка Михримах султан.

«Гордая дочь Хюррем султан», «Повзрослела! Появился налет роскоши и блеска», «Ну чем не дива?? Пора в Голливуд», «Выглядит дорого», «Тут не поспоришь: шикарная леди», — написали фолловеры.

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