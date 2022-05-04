«Давай-давай, газуй!»: как испанская дочь Иглесиаса лепетала по-русски, командуя над братом-двойняшкой

Люси подгоняла Николаса, который взял управление авто на себя. Рядом со старшими братом и сестрой удобно разместилась маленькая Мэри.

Анна Курникова не так часто балует поклонников свежими кадрами своей семейной жизни. От испанского певца Энрике Иглесиаса русская теннисистка родила троих детей: двойняшек Люси и Николаса, им по четыре годика, и дочку Мэри, ей два года. В одном из своих интервью возлюбленный спортсменки рассказал о том, что их дети говорят сразу на трех языках: английском, русском и испанском. Самый сложный для них — русский. Однако свою жену Анну музыкант считает отличным учителем. Энрике уверен, что дети с легкостью освоят родной язык своей мамы.

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.

И кажется, детки Анны Курниковой, хотя и с акцентом, да таким, что и слова разобрать сложно, но все-таки говорят между собой на русском. Так, к примеру Люси, сидя в детском авто с сестренкой Мэри, командовала над братиком-двойняшкой Николасом, упрашивая его дать газу!

«Давай-давай! Газуй… езжай», — лепетала по-русски смуглая испанская дочка Иглесиаса, смеясь от восторга так, что поклонники теннисистки едва поняли смысл слов.

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