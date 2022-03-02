Николас — в маму, Люси — в отца: как выглядят двойняшки Иглесиаса от русской теннисистки

В свои 40 лет Анна Курникова выглядит моложаво и привлекательно. Уже больше двадцати из них она счастлива с испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары подрастает трое общих детей: двойняшки Николас и Люси, им по четыре года, также в семье есть малышка Мэри, ей всего два годика.

Курникова редко показывает своего испанского возлюбленного в Instagram. Зато в ее микроблоге есть снимки их с Энрике детей. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Сынишка русской теннисистки — Николас, как две капли воды похож на свою именитую маму. У мальчика густые светлые волосы с непокорным кудрявым чубчиком, большие выразительные глазки, маленький носик и аккуратный подбородок. А также милая улыбка.

Зато его сестренка Люси пошла в отца. Малышка больше похожа на отца-испанца. У девочки смуглая кожа, но волосы белокурые и кудрявые. Озорной взгляд и веселый нрав показывают, что Люси та еще проказница. Девочка любит бегать на лужайке босиком и позировать для снимков, словно маленькая модель.

«Ого! Как детки-то подросли», «Люси — ну прямо испанка, а пацан наш! Сразу видно, по кудрявому чубчику», «Сладкие малыши», «Какие у них прелестные детишки», «Люси просто очаровательная принцесса», «Дочка спуску папе не дает», «Какие славные», — пишут фолловеры.

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