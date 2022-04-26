Барельефы, антиквариат и начищенный до блеска паркет! Как выглядит люксовая гостиная в особняке Юдашкиных

В комнате также есть оливковые диванчики и пуфы. А на окнах — песочные шторы.

Поп-король сцены Филипп Киркоров с утра пораньше заглянул в гости к чете Юдашкиных, чтобы лично пригласить их на свой юбилейный концерт. 30 апреля певцу исполнится 55 лет. В дом к именитому кутюрье бывший муж Аллы Пугачевой пришел отнюдь не с пустыми руками: он принес памятные открытки и целую шкатулку с сюрпризами. Пока Валентин и Марина Юдашкины разглядывали презенты, у поклонников модельера появилась возможность подглядеть, как выглядит люксовая гостиная в их загородном особняке.

Первое, что бросается в глаза, — в доме Валентина Абрамовича целая коллекция антиквариата. Вазы всех форм и размеров — от самых маленьких до больших — расставлены по всей комнате: и на книжном столике, и за диваном, и на специально отведенной полочке. Стены в оттенке слоновой кости украшают барельефы, в гостиной есть и мягкие диванчики с пуфами в оливковом оттенке. На окнах — песочные шторы. Ну а паркет на полу начищен до блеска.

В гостиной модельера нет ничего лишнего — только элементы декора. Кстати, лестница, которая ведет на второй этаж, тоже выкрашена в оттенке слоновой кости. Минимализм и эстетический комфорт — вот что можно увидеть в доме Юдашкиных.

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