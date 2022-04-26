По-приятельски расцеловал Валентина, надарил презентов! Киркоров приехал в особняк Юдашкиных

30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. По этому случаю поп-король сцены собирается дать юбилейное шоу. С утра пораньше артист заглянул в гости к чете Юдашкиных, чтобы лично пригласить их на концерт. В особняк именитого кутюрье бывший муж Аллы Пугачевой пришел отнюдь не с пустыми руками — он принес крутые подарки: памятные открытки со своих шоу (некоторые концертные наряды для поп-короля сшил Валентин Юдашкин, — Прим. ред.), целую секретную шкатулку с сюрпризами и даже эксклюзивные беспроводные зарядные устройства.

Валентин и Марина Юдашкины с любопытством разглядывали подарки, а Филипп Бедросович не переставая делился свежими новостями, расхваливая будущие концерты, на которых он непременно хочет видеть близких друзей. Такое внимание тронуло именитого кутюрье, который не так часто выходит в свет.

«55 лет, Валя, бывает раз в жизни! Поэтому живем и радуемся, получаем удовольствие. Потому что праздник никто не отменял! Уже за неделю нет билетов (на шоу)» — заверил Киркоров.

Ну а потом, прощаясь, Филипп Бедросович по-приятельски расцеловался с Валентином Юдашкиным, выразив ему свое глубокое почтение.

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