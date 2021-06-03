«Она микрофон видит второй раз в жизни»: Николай Фоменко раскритиковал новую протеже Сергея Шнурова

Эпатажный исполнитель Сергей Шнуров не так давно взялся раскручивать новую вокалистку. Проект был назван «Зоя», и ради него Шнур даже снес все фото в Instagram, предоставив свой раскрученный аккаунт восходящей звезде.

2 июня подопечная Сергея Шнурова выступила на Петербургском международном экономическом форуме.

Музыкант держит интригу и не говорит о том, кто же такая на самом деле его загадочная Зоя. Между тем девушка уже успела засветиться на экране. Она стала участницей нового шоу телеканала «Россия» «Я вижу твой голос», которое стартовало в середине мая.

Зою на самом деле зовут Ксения Руденко, и родом она из Краснодара. Еще подростком девушка пела в рок-группе, а позже стала солисткой кавер-бэнда, выходила на сцену с Филиппом Киркоровым, Верой Брежневой, Maruv и другими звездами.

Правда, одному из экспертов проекта «Я вижу твой голос», музыканту и шоумену Николаю Фоменко, показалось, что Ксения Руденко — вовсе не певица.

«Посмотрите, как эта девушка берет в руки микрофон, она видит его второй раз в жизни! Если эта девушка на самом деле поет, то она просто гениальная актриса!» — сказал о будущей «Зое» Фоменко.

В шоу Ксения Руденко продержалась до финала, выступив в нем с Валерием Меладзе.

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