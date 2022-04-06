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Развод, венчание и внебрачные дети: как сложилась личная жизнь Владимира Жириновского

Лидер ЛДПР всю жизнь прожил с одной женщиной, но развелись они еще в молодости.

Развод, венчание и внебрачные дети: как сложилась личная жизнь Владимира Жириновского
Развод, венчание и внебрачные дети: как сложилась личная жизнь Владимир Жириновский. Фото: Владимир Веленгурин/КП

С кончиной Владимира Жириновского ушла целая эпоха, говорят сегодня его коллеги. Политика не стало 6 апреля, он умер в московской больнице на 76-м году жизни.

С его именем связана вся история современной российской политики. На протяжении более чем 30 лет лидер ЛДПР оставался в центре внимания общества и прессы – не проходил мимо, скандалил, не стеснялся в выражениях.

Он всегда был на передовой, всю жизнь посвящал работе, семья была в тени. Дома его ждала жена, с которой он прожил всю жизнь.

Владимир Жириновский с женой и внуками
Владимир Жириновский с женой и внуками. Фото: Артем Костенко

Одна свадьба, один развод

С Галиной Лебедевой судьба свела Владимира Жириновского еще в юности, в 1967 году. Тогда они вместе приехали на отдых в молодежный лагерь в Пицунду. Брюнетка сразу же приглянулась будущему политику.

Курортный роман продолжился дома, в Москве, они часто встречались, и в 1970-м Галина получила предложение руки и сердца. А чтобы девушка не сомневалась в своем выборе, Жириновский пообещал стать министром. Им не стал, но зато поднялся на самый верх политического Олимпа.

В 1971 году пара сыграла свадьбу и спустя год родился первенец Игорь. Сразу было решено, что мальчик возьмет фамилию матери, чтобы не было кривотолков: мол, отец помогает сыну с карьерой.

Брак просуществовал восемь лет, а затем грянул гром: супруги решили подать на развод. Расставание вышло громким, жена подала в суд на раздел имущества, пыталась отсудить у мужа квартиру в Москве.

После развода Галина осталась вместе с сыном жить в спорной квартире, а политик навещал мальчика. Но со временем разногласия утихли, они снова стали жить под одной крышей.

Повторно в ЗАГС муж и жена так и не пошли, но всю жизнь прожили вместе, а на 25-летие совместной жизни обвенчались.

Владимир Жириновский и Галина Лебедева
Владимир Жириновский и Галина Лебедева. Фото: Владимир Веленгурин/КП

А была ли любовь

Они прожили вместе полвека, после того развода больше не расставались. Галина Лебедева не раз в интервью говорила, что муж только на работе такой взрывной и скандальный, а дома он мягкий и податливый. Никогда не скажет дурного слова и очень любит куриные котлеты – этот путь к сердцу мужа женщина нашла уже давно.

Владимир Вольфович тоже отзывался о супруге исключительно в уважительном ключе. Хотя многие уже давно сомневались, что у пары действительно любовь.

А причиной всему поведение политика. Он не упускал случая отпустить комплимент в адрес понравившейся женщины и не скрывая говорил о своих внебрачных детях. От Галины Александровны по этому поводу комментариев никогда не было.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Евгения Гусева

Внебрачные дети

Своих внебрачных детей лидер ЛДПР не скрывал, всех признавал и, кто был не против, помогал.

Первый внебрачный сын появился в 1986 году. Незадолго до этого политик был на Кубе, где познакомился с осетинкой Жанной Газдаровой. Бурный роман привел к тому, что девушка оказалась беременной. Она родила сына Олега.

Наследник политика не часто виделся с отцом и старался не зависеть от него материально, хотя в помощи Владимир Вольфович никогда не отказывал.

Позже стало известно, что у политика есть внебрачная дочь. О ней он проговорился совершенно случайно.

Однажды Владимир Вольфович похвастался успехами девочки в науке. Журналисты стали расспрашивать, кем так гордится политик. Ему ничего не оставалось, как признаться, что это гордость отца за свою дочку.

Девушку зовут Анастасия Петрова, она родилась в 1983 году. Но историю отношений с ее матерью политик предпочел утаить.

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев
Владимир Жириновский и Игорь Лебедев. Фото: Анатолий Жданов/КП

Наследник

Единственный законный наследник политика — Игорь Лебедев — пошел по стопам отца. В 2016 году Владимир Вольфович даже заявлял, что сын может стать президентом России.

Лебедев депутатствовал в Госдуме, а в 2021 году снял свою кандидатуру с выборов, решил завершить политическую карьеру.

К этому моменту вокруг его имени было немало скандалов. И громкая авария, и поездка в Майами, вместо встреч с избирателями. В 2020 году депутат Лебедев на протяжении весенней сессии пропустил 95,35 процента голосований в Госдуме и занял первое место среди прогульщиков.

Игорь Лебедев женат, у него трое сыновей. Двое старших — близнецы, они учатся в Швейцарии.

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