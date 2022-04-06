Развод, венчание и внебрачные дети: как сложилась личная жизнь Владимира Жириновского

Лидер ЛДПР всю жизнь прожил с одной женщиной, но развелись они еще в молодости.

С кончиной Владимира Жириновского ушла целая эпоха, говорят сегодня его коллеги. Политика не стало 6 апреля, он умер в московской больнице на 76-м году жизни.

С его именем связана вся история современной российской политики. На протяжении более чем 30 лет лидер ЛДПР оставался в центре внимания общества и прессы – не проходил мимо, скандалил, не стеснялся в выражениях.

Он всегда был на передовой, всю жизнь посвящал работе, семья была в тени. Дома его ждала жена, с которой он прожил всю жизнь.

Одна свадьба, один развод

С Галиной Лебедевой судьба свела Владимира Жириновского еще в юности, в 1967 году. Тогда они вместе приехали на отдых в молодежный лагерь в Пицунду. Брюнетка сразу же приглянулась будущему политику.

Курортный роман продолжился дома, в Москве, они часто встречались, и в 1970-м Галина получила предложение руки и сердца. А чтобы девушка не сомневалась в своем выборе, Жириновский пообещал стать министром. Им не стал, но зато поднялся на самый верх политического Олимпа.

В 1971 году пара сыграла свадьбу и спустя год родился первенец Игорь. Сразу было решено, что мальчик возьмет фамилию матери, чтобы не было кривотолков: мол, отец помогает сыну с карьерой.

Брак просуществовал восемь лет, а затем грянул гром: супруги решили подать на развод. Расставание вышло громким, жена подала в суд на раздел имущества, пыталась отсудить у мужа квартиру в Москве.

После развода Галина осталась вместе с сыном жить в спорной квартире, а политик навещал мальчика. Но со временем разногласия утихли, они снова стали жить под одной крышей.

Повторно в ЗАГС муж и жена так и не пошли, но всю жизнь прожили вместе, а на 25-летие совместной жизни обвенчались.

А была ли любовь

Они прожили вместе полвека, после того развода больше не расставались. Галина Лебедева не раз в интервью говорила, что муж только на работе такой взрывной и скандальный, а дома он мягкий и податливый. Никогда не скажет дурного слова и очень любит куриные котлеты – этот путь к сердцу мужа женщина нашла уже давно.

Владимир Вольфович тоже отзывался о супруге исключительно в уважительном ключе. Хотя многие уже давно сомневались, что у пары действительно любовь.

А причиной всему поведение политика. Он не упускал случая отпустить комплимент в адрес понравившейся женщины и не скрывая говорил о своих внебрачных детях. От Галины Александровны по этому поводу комментариев никогда не было.

Внебрачные дети

Своих внебрачных детей лидер ЛДПР не скрывал, всех признавал и, кто был не против, помогал.

Первый внебрачный сын появился в 1986 году. Незадолго до этого политик был на Кубе, где познакомился с осетинкой Жанной Газдаровой. Бурный роман привел к тому, что девушка оказалась беременной. Она родила сына Олега.

Наследник политика не часто виделся с отцом и старался не зависеть от него материально, хотя в помощи Владимир Вольфович никогда не отказывал.

Позже стало известно, что у политика есть внебрачная дочь. О ней он проговорился совершенно случайно.

Однажды Владимир Вольфович похвастался успехами девочки в науке. Журналисты стали расспрашивать, кем так гордится политик. Ему ничего не оставалось, как признаться, что это гордость отца за свою дочку.

Девушку зовут Анастасия Петрова, она родилась в 1983 году. Но историю отношений с ее матерью политик предпочел утаить.

Наследник

Единственный законный наследник политика — Игорь Лебедев — пошел по стопам отца. В 2016 году Владимир Вольфович даже заявлял, что сын может стать президентом России.

Лебедев депутатствовал в Госдуме, а в 2021 году снял свою кандидатуру с выборов, решил завершить политическую карьеру.

К этому моменту вокруг его имени было немало скандалов. И громкая авария, и поездка в Майами, вместо встреч с избирателями. В 2020 году депутат Лебедев на протяжении весенней сессии пропустил 95,35 процента голосований в Госдуме и занял первое место среди прогульщиков.

Игорь Лебедев женат, у него трое сыновей. Двое старших — близнецы, они учатся в Швейцарии.

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