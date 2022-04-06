«Могу и ужин вечером себе приготовить»: Малахов — о том, как ему живется в браке со Шкулевой

Андрей Малахов в недавнем интервью рассказал о том, как ему живется в браке с Натальей Шкулевой. По словам шоумена, его избранница с самого начала отношений понимала, что ее вторая половинка дома без дела сидеть не будет. У телеведущего всегда был напряженный график. Малахов подметил, что и его жена в тоске и праздности свои будни не проводит. Она дама занятая и деятельная.

«Она ведь тоже не сидит дома. У нас изначально было понятно, что я работаю, причем много. Даже во время локдауна я выезжал. К слову, до работы мне обычно ехать минут 45, а когда Москва была пустой, добирался за 11. И это совершенно другая эмоция, город с иной энергией в воздухе», — отметил Малахов.

При этом у телеведущего есть свои принципы. Так, каждое утро он посвящает сыну, это то время, которое он готов потратить только на любимых. Кстати, вечером Андрей может спокойно приготовить себе ужин и без женских рук.

«Каждый день с 7:45 утра до 10 с сыном делаю что угодно. А вечером могу приготовить себе ужин. Вообще считаю, что человек должен уметь делать в жизни все. Конечно, электрическую проводку я не починю, но забить гвоздь и расчистить снег на даче в состоянии», — заверил шоумен.

Также Андрей Малахов уточнил, в чем кроется секрет его идеальных отношений с Натальей Шкулевой. По словам шоумена, он считает, что супруги должны проговаривать все то, что их волнует, не умалчивая обиды.

«Мне кажется, секрет долгих семейных отношений кроется в том, что супруги каждый день все проговаривают. А проблемы у многих пар возникают именно тогда, когда муж с женой начинают молчать», — приводит Wday слова Андрея Малахова.

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