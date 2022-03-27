Густая челка на лбу, а на носу — очки! Малахов после долгого перерыва появился на людях

Андрей Малахов заставил своих верных почитателей заскучать. Муж бизнесвумен Натальи Шкулевой теперь будет вести новое развлекательное шоу с музыкальным форматом «Песни от всей души». В последнее время шоумена не так часто можно было увидеть в кадре.

В новой передаче в студии Андрея Малахова звездные гости будут демонстрировать свои музыкальные таланты. Конечно же, не обойдется и без личных историй, пишет «Комсомольская правда». Шоумен выведает у селебрити все тайные истории и сокровенные моменты: все, что они готовы рассказать о семье, детях, мечте и достижениях.

На свежих кадрах муж Натальи Шкулевой предстал с легкой укладкой — густая челка на лбу, волосы слегка взъерошены, а на носу — очки. Изюминкой образа стал блестящий твидовый пиджак с пайетками.

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