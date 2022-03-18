Один брак, двое детей и множество ролей: как Екатерина Гусева попала в «Бригаду», стала Екатериной Великой и кому поклялась в верности

Актриса сделала блестящую карьеру на сцене, в кино и в музыке.

Актриса Екатерина Гусева прославилась сразу же после окончания вуза. Но настоящую славу ей, как и Сергею Безрукову, принесла «Бригада». О том, как звезда стала не только востребованной актрисой театра и кино, но и певицей — в нашем материале.

Екатерина Гусева: детство, родители

Екатерина Гусева родилась в Москве 9 июля 1976 года. Отец Константин Васильевич был портным, мать Тамара Михайловна — госслужащей, они познакомились в ателье. Когда Екатерине исполнилось четыре годика, у нее появилась сестра Анастасия.

Несмотря на то, что никто в семье к актерскому мастерству отношения не имел, Катя тянулась к сцене. И родители всячески поощряли это, не жалея ни времени, ни средств. Девочка занималась танцами и выступала в ансамбле «Колхида», с которым выступала даже на сцене Большого театра. Попробовала будущая актриса заниматься спортом — фигурное катание, плавание, спортивная гимнастика, но они остались в прошлом.

В старших классах девочка выступала в школьном театре. Но поступать решила в биотехнологический вуз — родители настояли. Однако намерения Гусевой поменял случай: на самодеятельной постановке присутствовала ассистентка режиссера Евгения Симонова, преподававшего в Щукинском училище, и предложила присмотреться к актерству. И думать долго абитуриентка не стала, в 1993 году став студенткой на курсе.

Екатерина Гусева: карьера

Первые шаги на телевидении Екатерина Гусева сделала в качестве помощницы Михаила Борисова в шоу «Русское лото» в 1995 году.

По окончании вуза первая большая роль не заставила себя ждать — Гусеву утвердили на роль студентки-практикантки педвуза в картине «Змеиный источник» (1997). Компанию начинающей звезде составили именитые коллеги Дмитрий Марьянов и Евгений Миронов.

В том же году Гусеву позвал режиссер Марк Розовский актрисой в свой «Театр у Никитских ворот». Спустя четыре года службы Екатерина приняла решение уйти в мюзикл «Норд-Ост», ради роли Кати Татариновой в котором стала учиться вокалу.

В дни теракта на Дубровке — 23 октября 2002 года — в здании Театрального цента, где проходил «Норд-Ост», Екатерина Гусева не выступала, но все время, пока шла спасательная операция, не покидала периметр. Позже актриса выступала в восстановленной версии спектакля. За роль в постановке Гусева получила премию «Золотая маска» в 2003 году.

В 2003 году, по окончании мюзикла, Гусева поступила в труппу театра имени Моссовета, в котором служит по сей день. За эти годы она сыграла во множестве спектаклей, воплотив на сцене массу ярких ролей: «Учитель танцев», «Иисус Христос — суперзвезда», «Царство отца и сына», «Идиот», «8 любящих женщин» и других.

Параллельно Гусева принимает участие в постановках других театральных площадок: Театриуме на Серпуховке, в Московской оперетте, Московской государственной академической филармонии и других.

Екатерина Гусева: кино

Во время работы в мюзикле «Норд-Ост» Гусева получила приглашение в сериал «Бригада» с Сергеем Безруковым в главной роли. Актриса исполнила главную женскую роль — возлюбленной Саши Белого.

Вышедший на экраны сериал о бандитах 90-х сделал весь актерский состав знаменитым. После него предложения Гусевой посыпались от самых разных кинодеятелей. Отказываться ни от фильмов, ни от сериалов актриса не стала.

Студентки, модели, воспитатели, художницы и мошенницы — фильмография Екатерины Гусевой пополнялась самыми разнообразными сериалами и полнометражными лентами. С Безруковым она снова пересеклась на съемочной площадке — в 2005 году в сериале «Есенин».

Затем были «Охота на изюбря», «Час пик», «Беглянки», «Спасибо за любовь», «Человек, который знал все», «Лектор», «Черная кошка». В 2019 году Гусева сыграла Екатерину I в фильме «Тобол».

Екатерина Гусева: другие проекты

После «Норд-Оста» Гусева через некоторое время вернулась в мюзиклы. В 2008 году выступала в роли Белль в «Красавице и чудовище», в 2012 году — Екатерины Великой в мюзикле «Граф Орлов», Анны Карениной в одноименной постановке.

Кроме того, Гусева принимала участие в игре «Форт Боярд» в 2003 и 2004 году, в 2006-м играла в «Больших гонках» на Первом канале.

В 2007 году актриса освоила фигурное катание в шоу «Звезды на льду» с Романом Костомаровым. Их дуэт считался одним из самых сильных, дошел до финала, но покинул проект ни с чем. Пару очень критиковала Татьяна Тарасова.

Вместе с Антоном Макарским вела проект «Призрак Оперы» в 2011 году. В 2012-м актриса приняла участие в вокальном шоу «Две звезды», исполняя композиции в паре с Николаем Расторгуевым. Зимой 2021 года в дуэте с Евгением Папунаишвили заняла третье место в «Танцах со звездами».

Екатерина Гусева: личная жизнь

О личной жизни красавица Гусева не любит распространяться, считая, что актер должен интересовать поклонников как творческая личность. Да и поводов обсуждать закулисье своего микромира звезда не давала — замуж она вышла лишь однажды и счастлива в браке по сей день.

Мужем Гусевой еще в 1996 году стал бизнесмен Владимир Абашкин. Екатерина считает, что Владимир был дарован ей судьбой. По словам звезды сериала «Бригада», их отношения с мужем развивались просто и естественно.

Первенца знаменитая жена ему подарила в 1999 году, сына назвали Алексеем, и он носит фамилию отца. А вот дочка, родившаяся у пары 11 лет спустя, стала Анной Гусевой — мол, чтобы поровну, и никому не было обидно, решили родители.

Как и у любой пары, у Гусевой и Абашкина бывает пасмурно в отношениях. «Вовочка у меня вспыльчив, он неврастеник, псих, но он очень быстро отходит, а я потом болею недели две, отхожу от его вспышек, потому что я как-то дольше в себе обиды держу», — рассказывала Екатерина в одном из интервью.

Екатерина Гусева: горячие фото

Красавица Гусева имеет армию поклонников. И порадовала их, снявшись в 34-летнем возрасте для журнала Maxim. Она объяснила этот жест тем, что материнский долг выполнила — фотосессия прошла спустя полгода после рождения второго ребенка, — теперь может и похулиганить.

Екатерина Гусева сегодня

В настоящее время Екатерина Гусева продолжает оставаться одной из востребованных театральных и киноактрис современности. В разных соцсетях она ведет свои микроблоги и неизменно получает массу комплиментов своему таланту и внешности — на свой возраст звезда давно не выглядит, и некоторые подозревают, не открыла ли красавица секрет вечной молодости. При том, что весит актриса 61 кг при росте 168 сантиметров.

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