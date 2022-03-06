Илья Авербух рассказал, что они с Лизой Арзамасовой не позволяют себя в браке

48-летний Илья Авербух на двадцать один год старше своей возлюбленной. Но такая разница в возрасте не помешала им построить гармоничные отношения, найти баланс. К тому же, Лиза Арзамасова подарила мужу сынишку Левушку. За это хореограф бесконечно благодарен своей второй половинке. Илья Изяславич считает молодую жену прекрасной мамой, Елизавета ответственно относится ко всему, что связано с их ребенком. Сам Авербух часто находится в разъездах.

Так, к примеру, Лиза с сынишкой Левушкой очень скучали по Илье, пока тот ездил на Олимпиаду в Пекин. Арзамасова устроила вечеринку с воздушными шариками и сладостями, когда ее муж вернулся домой после командировки.

В одном из недавних интервью Илья Авербух рассказал о том, что они с Лизой не позволяют друг другу в браке. К примеру, постановщик ледовых шоу подметил, что у них с женой есть негласное правило: они не знают, что такое конфликт. Эта пара не допускает в своих отношениях повышенных тонов. Никто из них не кричит в споре на другого. Не позволяет себе бросить косой взгляд или манипулировать своим любимым человеком многозначительным молчанием. Для Лизы и ее мужа это недопустимо.

«С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом», — приводит «КП-Екатеринбург» слова Ильи Авербуха.

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