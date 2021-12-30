«Образцовый семьянин»: стало известно, как живут Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают троих детей. Впервые родителями они стали в 2017-м, когда на свет появились близнецы Люси и Николас. В 2020-м родилась Маша.

Периодически появляются новости о том, что пара рассталась, ведь за многолетний союз Энрике так и не сделал Анне предложение.

«У Иглесиаса давно не было мирового тура, так как он категорически отказывается из-за детей. Ему это просто не надо. У него с Анной все замечательно: огромнейший дом в Майами, трое прекрасных детей. Несмотря на все внимание женского пола, Энрике оказался образцовым семьянином. Стал уже наполовину русским, хотя язык так и не выучил, только отдельные, не лучшие, слова», — рассказал продюсер Максим Берин, которого цитирует «СтарХит».

Добавим, что ни Анна, ни Энрике никогда не комментируют свои отношения.

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