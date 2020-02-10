«Развод не может быть безболезненным»: Канделаки вспомнила расставание с первым мужем

Телеведущая Тина Канделаки в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом супруге. Долгие годы она была замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным. От него она родила двух детей – дочь Меланию и сына Леонтия.

«Он пришел как-то знакомиться на телевидение с Катей Новиковой, ведущей. Случайно наткнулся на меня. Он был в те годы предпринимателем средней руки. Его родители из Щелково. Ничего особенного. Я, кстати, всегда хотела детей, поэтому они у нас вскоре появились. У меня даже мысли не было, что это как-то мне помешает в карьере. Вскоре у нас родилась дочь, а потом сын», — заметила она.

Канделаки призналась, что муж жил все эти годы ее жизнью. «Надо отдать ему должное. Он ни разу не сказал, что его раздражает количество работы в моей жизни. После первых родов я уже через неделю вышла на работу. Я очень ему признательна за это. В нем не было мужского эгоизма. Он гордился моими успехами», — заявила Канделаки.

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При этом, как она считает, они поженились еще совсем детьми, что и сгубило в итоге отношения. «Мне было всего 22 года. Есть люди, которые хотят влиять только на свою семью. Это про мужа. А есть люди, которые хотят влиять на глобальные события. Я отношусь ко второму типу. Я вообще по жизни дискомфортная. Я очень многого хочу. Выдерживать сильно заряженного человека — это отдельное искусство», — сказала она.

Звезда заметила, что при разводе она сильно переживала. «Это было больно. Развод не может быть безболезненным. Но я это пережила. У меня еще тогда и отец умер. Я получила двойной удар, но смогла выдержать», — сказала она.