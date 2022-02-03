Ангелоподобная блондинка со стройной фигурой! Как выглядит 51-летняя красавица-жена Дмитрия Харатьяна

Марина Майко родилась в Кишиневе. Возлюбленная актера может дать фору и манекенщицам.

Дмитрий Харатьян всегда был окружен представительницами прекрасного пола: поклонницы одаривали любимчика пылкими взглядами и были не прочь закрутить тайный роман с кумиром. Однако главной спутницей в жизни актера стала красавица-блондинка из Кишинева.

У пары есть общий сын Иван, который как две капли воды похож на своего именитого отца. Те же светлые волосы, миловидная внешность, статная фигура — сразу видна порода Харатьяна. А как сейчас выглядит 51-летняя жена актера Марина Майко? Все подробности в материале.

Марина Майко в свои 51 год может похвастаться роскошными длинными белокурыми локонами и ангелоподобной внешностью. Возлюбленная актера совершенно равнодушна к вечеринкам и праздным тусовкам. Эта простая девушка из Молдовы стала для Харатьяна верной спутницей и надежным тылом.

Марина подарила актеру наследника. Иван очень привязан к родителям и просто боготворит свою маму. Сложно поверить, что Майко вот-вот исполнится 52 года. Она выглядит моложаво и утонченно, словно девушка, которой только предстоит выйти замуж. Марина с легкостью могла бы затмить и манекенщиц там, где речь заходит о привлекательности и элегантности.

Возлюбленная актера обладает весьма и весьма эффектной фигурой — стройной и подтянутой. В свои 51 год Марина Майко не стесняется примерять мини-платья, подчеркивая изящность ножек. Да и ручки у возлюбленной Харатьяна в полном порядке. Видимо, Марина занимается фитнесом и следит за своим питанием.

«Какая приятная! Вся такая лучистая», «Всегда улыбается! Ну просто красоточка», «Ну а почему бы и не улыбаться, когда рядом такой достойный мужчина», «Дима не зря влюбился без памяти! Эффектная, статная! Само очарование», «Ну просто императрица», «Ух, какая! Молодчинка, так держать», — написали фолловеры.

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