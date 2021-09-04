Миловидный блондин с щетиной: как выглядит возмужавший красавец-сын Дмитрий Харатьяна в свои 23 года

Иван очень многое взял от своего отца. Тут даже экспертиза ДНК будет ни к чему.

61-летний Дмитрий Харатьян и Марина Майко воспитывают общего сына Ивана. Юноша появился на свет 9 марта 1998 года. Сейчас наследнику актера уже 23 года. Ваня очень похож на своего звездного отца. Многое он взял у именитого родителя. И это не только харизма, артистизм и миловидная внешность, но и рост, стать и белокурые волосы. Иван очень напоминает Дмитрия Харатьяна в молодости. Таким его помнят многие поклонницы. Актер всегда был любимчиком женщин. И пользовался популярностью у противоположного пола.

Красавица жена Дмитрий Харатьяна — Марина Майко на личной страничке в Instagram поделилась свежим фото с сыном. Тут и ДНК-тест проводить не надо. Юноша как две капли воды похож на именитого отца. Тот же взгляд, цвет волос, овал лица, подбородок, губы и нос. Ваня повторил внешность отца, как с копирки.

«Гены!» — лаконично подписала снимок с сыном Майко.

Даже своей улыбкой Иван напоминает отца.

«Ну какой красавчик», «Шикарный мальчик вырос», «Ну просто загляденье — мамина гордость», «Как похож на отца», «Такое вообще бывает?? Как будто под копирку», «Здорово! Сын уже вырос и такой взрослый», «Гордость мамы!», «Не зря говорят, что сыновья — это лучшие мужчины нашей жизни», «На папу очень похож — этот взгляд и улыбка!», «Какой статный парень», — пишут фолловеры.

Своего красавца-сына Марина Майко показывает в Instagram не так часто. Известно, что крестным отцом мальчика стал Юрий Мороз.

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