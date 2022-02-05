После «Голоса»: Данил Плужников переехал в Москву и собрал свою группу

История триумфа маленького Дани Плужникова из Сочи стала беспрецедентной и кинематографичной. В 2016 году сочинский парень, страдающий неизлечимым генетическим заболеванием (псевдоахондроплазия — деформация суставов, нарушение роста костей: руки и ноги мальчика перестали расти, позвоночник, таз и суставы сковывают регулярные боли) выиграл шоу «Голос. Дети-3» и потряс всю страну.

14-летний парень, рост которого остановился на отметке 110 см, не мог передвигаться самостоятельно без костылей, пел, сидя на подставке, и даже микрофон ему было больно держать. Но все же Даня стойко перенес изнурительные съемки, прошел все этапы конкурса в составе команды Димы Билана и достойно выиграл, набрав 61,7% голосов — в два раза больше, чем оба его соперника по суперфиналу.

Наставники рыдали, зрители тоже. Рейтинги смотрения зашкаливали: согласно телефонным опросам Первого канала, за победой Плужникова следили почти 50% зрителей, находившихся у телевизора в тот момент.

— До 10 месяцев он развивался даже с опережением, — рассказывала тогда «Телепрограмме» Ирина Афанасьева, мама Дани. — А потом рост начал останавливаться, перестал набирать вес. Врачи сначала успокаивали. В Сочи немного специалистов, которые могут помочь нам. Мы делали операции в Москве и Кургане — выпрямляли кости, это позволило увеличить рост на 5 см. Но последнее время Даня жалуется на суставы.

Коленные болят несильно, тазобедренные — больше. Недуг может прогрессировать — операции не исключены, но есть опасность навсегда усадить ребенка в коляску. Этого мы очень боимся. Поэтому придерживаемся консервативного лечения.

Обещанную квартиру выбивали с боем

Все бы ничего. Плужников стал суперзвездой и, казалось бы, должен был прославиться на весь мир, как шотландская простушка Сьюзан Бойл или незрячий Стиви Уандер — особенные и безмерно одаренные артисты. Продюсеры и меценаты должны были выстроиться в очередь к талантливому парню из Сочи. Но нет.

После сверкающего «Голоса» Даня с мамой вернулись к будничной русской жизни и борьбе за выживание. Сначала семья воевала за обещанную сочинскими властями квартиру: с боем и после ряда резонансных публикаций в СМИ ключи от двушки в адлеровском микрорайоне Блиново все же выдали.

Параллельно мама артиста (отец Дани еще шесть лет назад получил инфаркт и остался без работы) продолжала выбивать бесплатную коляску с электроприводом и функцией лифта, которая стоит около 500 тысяч рублей. Артист не может ходить сам, его перевозят в обычной детской коляске. А инвалидное спецсредство отказываются выдавать, регулярно отфутболивая в бюро медико-социальной экспертизы — якобы диагноз не тот. Мол, ноги-то двигаются!

Прошло почти шесть лет с момента победы Дани в детском «Голосе». 20 января ему исполнилось 20 лет. И пришло время действовать. Посоветовавшись со врачами, парень принял твердое решение пройти коррекцию суставов при помощи аппарата Илизарова (ему поочередно будут ломать обе ноги, заковывать конечность в железный панцирь, следить за исправлением искривлений и правильным срастанием ноги в месте перелома), а затем и длительную реабилитацию — нудную, изматывающую и тяжелую разработку каждой конечности. Как минимум по полгода на каждую ногу. Трудный путь не смутил парня. Ему не привыкать.

Поступил в училище Гнесиных

— Когда замечаю косые взгляды на улицах, иногда хочется послать подальше, — смущенно признавался Даня «Телепрограмме». — Но я научился не обращать внимания на злых людей. Не мне судить, почему за меня проголосовали. Я не уверен, что потому, что я какой-то там особенный. Людям нравится, когда я пою, наверное. Раз столько голосов. Мне очень приятно.

Песня «Нас бьют — мы летаем», что Данил спел в финале детского «Голоса», стала гимном и манифестом для артиста. Сдаваться он и не думал. Наоборот: собрал группу Pylllygrim, активно ведет Инстаграм (более 92 тысяч подписчиков), учится в училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных. Дождавшись квоты, он взял академический отпуск и уже перенес несколько операций в курганском Центре Илизарова.

— Это третья по счету в этом направлении, начиная с сентября прошлого года, — пояснила «Телепрограмме» мама артиста. — Едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Все очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать. Будем работать с реабилитологом, делать специальные упражнения, чтобы не возникло контрактур, то есть ограниченной подвижности суставов, разрабатывать оперированную ногу. Процесс долгий. Нам нужно сделать эту ногу опорной. И только потом смотреть в будущее.

— Решение оперироваться было вашим или сына?

— Это была его инициатива. Он настоял. Если бы не был готов к этому, не пошел бы на это. Ведь Даня прекрасно понимает, что ему жить с этими ногами. Если сейчас не начать работать, в дальнейшем будет куда тяжелее. Мы можем предполагать что угодно. Но нужно смотреть в динамике и делать контрольные МРТ, чтобы понять, насколько эффективно идет лечение. Месяц, три, у людей взрослого возраста может и полгода зарастать. Очень хочется, чтобы в сентябре Даня вернулся к учебе, но все будет зависеть от его здоровья.

Ирина Владимировна посетовала, что после победы в детском «Голосе» интерес к Дане не только не вырос, но и вовсе пропал. Его зовут в ток-шоу, только если речь об инвалидности. Поэтому, разочаровавшись в столь пошлых спекуляциях, семья Плужниковых перестала ходить на ТВ. Однако музыка маленького, но талантливого артиста востребована в сети: у него есть фанбаза, опубликованные песни собирают просмотры, люди благодарят и просят новые треки.

И пока парень восстанавливается и лечит ноги, в его компьютере копится музыкальный материал. А в душе, что важнее, — непростой и бесценный опыт, который он потом сможет перенести и в творчество.

Желаем Дане поскорее поправиться и возвратиться на сцену твердой поступью победителя!

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