«Самое время быть счастливым»: мать победителя детского «Голоса» Плужникова поздравила сына

Мать победителя детского «Голоса» Дани Плужникова Ирина Афанасьева в «Фейсбуке» проникновенно и очень тепло поздравила сына с 20-летием.

«С 20-летием, дорогой мой сын. Самое время быть счастливым, чего я тебе от всей души и желаю. Ты уже не мальчишка — настоящий мужчина. И я желаю, чтобы на твоем пути было много возможностей для достижения поставленных целей». Ирина Афанасьева

Как отметила Ирина Афанасьева, своему сыну она желает только удачи в этой жизни. Верных друзей рядом и взаимных чувств с окружающими. По ее словам, певцу не стоит размениваться по мелочам и необходимо научиться прощать обиды.

Напомним, что Даня Плужников победил в шоу «Голос. Дети» в 2016 году. За последнее время он перенес несколько операций на ногах. У молодого человека редкое заболевание — спондилоэпифизарная дисплазия. В три года его рост замер на отметке 110 сантиметров.

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