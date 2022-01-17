«Целую и люблю!»: Игорь Николаев восторженно отреагировал на обращение к нему Аллы Пугачевой

Семнадцатого января отмечает свой день рождения известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. Маэстро исполнилось 62 года.

В числе тех, кто поздравил Игоря Николаева с прекрасной датой, непревзойденная звезда, исполнявшая его песни, Алла Пугачева.

В микроблоге Примадонна публично обратилась к Игорю Николаеву.

«С днем рождения, дорогой Игорек. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве», — написала Алла Пугачева.

Публикацию она сопроводила архивным снимком, на котором предстала вместе с Игорем Николаевым.

Виновник торжества в числе первых отреагировал на пост Аллы Пугачевой. Он восторженно поблагодарил Примадонну, которая довольно редко публикует что-либо в Instagram и делает это только по самым ярким поводам. День рождения Игоря Николаева — в их числе.

«Спасибо огромное за поздравления, целую и люблю! Будем притягивать радостные мысли! Большой привет любимой семье», — отозвался в комментариях Игорь Николаев.

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