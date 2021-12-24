«Приятно осознавать»: Анна Ковальчук рассказала об отношениях с избранницей Гарика Харламова

Актриса Анна Ковальчук не так давно узнала, что у нее есть сводная сестра Катерина Ковальчук. Она также выбрала профессию актрисы, а недавно начала встречаться с Гариком Харламовым.

Анна отметила, что они видятся нечасто, но при встрече или по телефону могут проболтать часами.

«Когда что-то наболит или просто хочется пообщаться, в любой момент можем созвониться, списаться. Если она в Петербурге, обязательно видимся. У нас одна профессия, мы можем часами болтать на эту тему. Она спрашивает много советов. Мы с ней действительно подруги. Приятно осознавать, что у меня есть сестренка», — цитирует Анну Ковальчук wday.ru.

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Напомним, Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились на съемочной площадке «Гусара». Пара скрывала свои отношения, но минувшим летом шоумен представил свою избранницу публике.

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