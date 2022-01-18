«Игорек знает толк в «сдобных булочках»: сексапильной Проскуряковой в бюстгальтере не удалось перещеголять Королеву в трусиках

Многие поклонники не раз подмечали, что по типажу нынешняя жена маэстро очень напоминает его экс-возлюбленную, закрутившую роман с Тарзаном.

Хотя Наташа Королева счастлива в браке с танцовщиком Сергеем Глушко поклонники не перестают припоминать все подробности ее плодотворного замужества с композитором Игорем Крутым. Сам маэстро, надо отдать должное, душа в душу живет с Юлией Проскуряковой, которая подарила ему дочку Веронику. Пара часто гостит в подмосковном замке Примадонны в деревне Грязь. И это не удивительно: все-таки шоумен Максим Галкин и Игорь Николаев кумовья.

Фанаты то и дело сравнивают бывшую жену именитого композитора с его нынешней избранницей, считая, что Игорь Николаев большой эксперт там, где речь заходит о женской красоте и привлекательности. Обе возлюбленные музыканта обладают по-истине восхитительной фигурой. Поклонники даже сравнивали их утонченные формы в бикини-батле.

Вот жена танцовщика Сергея Глушко в эффектом купальнике с лифом-бандо и в трусиках с бантиками на бедрах подчеркнула аппетитные «сдобные» телеса и упругую грудь, которая стоит в «бодрой стройке» и без пуш-ап. «У Игорька усики встрючились?», «Хороша озорница! Пионерка», «Какие крепкие бедра и мягкий животик! Любоваться одно наслаждение», «Николаев разбирается в женских прелестях! Каков, однако, ценитель», «Ого-го! Как эффектно оголилась», «Игорек знает толк в «сдобных булочках», — пишут фолловеры.

Не уступает бывшей жене маэстро и Юлия Проскурякова, певица на пляже покрасовалась в мини-бикини, щегольнув стройными бедрами и тонкой талией. Почитатели сравнили возлюбленную музыканта с богиней Афродитой, подметив, что жене Николаева стоит почаще примерять купальники. Певица хороша собой и очень привлекательна.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!