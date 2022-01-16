«В позе лягушки?»: Королева выставила на обозрение свою попку-«галушку» в лосинах в облипку

Пока Наташа Королева медитировала на яхте, ее «подловили» в весьма соблазнительной позе. Украинская дива присела так, что ее тонкие лосины под фламинго, словно вторая кожа облепили бодрые ягодицы. При этом певица прогнулась в пояснице, еще больше подчеркнув пышность своих взбитых «вареников».

Многие поклонники уверены, что бывший муж артистки и ее некогда любимый «дельфин» не упустил бы из виду такие «сочные тылы». Нашлись и те, кто посчитал, что Юлия Проскурякова могла бы приревновать музыканта к его музе из прошлых хитов.

«В позе лягушки?», «Николаев бы вкусил таких галушек», «Аппетитный вид сзади», «Ну а что? Выглядит вполне себе, талия узкая, бедра широкие! Таких любят», «Игорек-то поди локти покусывает, да усиками дергает», «У Николаева своих забот хватает, будет он еще за бывшей следить», «Ну, русалочка! С пометкой 18+», «Песня странная! Что за трек?? Так себе для медитации», «Отъела такие аппетитные пельмешки», «Сдобная фактура», «Какая талия тонкая — топчик!» — пишут фолловеры.

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