«Ты как принц из сказки»: Канделаки поздравила Баскова, отметив его лучшие качества

15 октября день рождения празднует «золотой голос России» Николай Басков. В 2021 году у певца юбилей — 45 лет.

Артиста поздравляют многие коллеги по шоу-бизнесу. Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, например, вспомнила, как однажды СМИ «поженили» певца на ней, когда знаменитости опубликовали совместное фото.

«Чего только не было в нашей дружбе за эти годы, но ты неизменно остаешься оптимистом, талантливым и безмерно энергичным человеком! — написала Канделаки в Instagram, обращаясь к Баскову. — В тебе напрочь отсутствуют зависть и желчь, что по нынешним временам — небывалая редкость. Ты как принц из сказки, попавший в нашу реальность, адаптировавшийся, но не потерявший свой шарм».

В конце поздравления Тина заявила, что Николай всегда может на нее рассчитывать — она готова пойти с ним «и в разведку, и за стол, и на подвиг». Но не в ЗАГС, судя по всему.

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