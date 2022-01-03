Эффектная моложавая брюнетка! 46-летняя вдова Абдулова в богатой шубке прижалась к Долиной

А как сейчас выглядит любимая женщина ныне покойного артиста? Юлия по-прежнему хороша и привлекательна.

На личной страничке в Instagram Лариса Долина поделилась редким снимком с вдовой актера Александра Абдулова — Юлией. В свои 46 лет женщина, подарившая артисту единственную дочь Женечку, выглядит просто восхитительно. Возраст над нею не властен.

Рядом с Ларисой Александровной предстала ухоженная моложавая дама. Эффектная брюнетка прильнула к именитой джазовой исполнительнице, выражая ей свое уважение и почтение. Надо отметить, что Долина не уступает жене ныне покойного актера в красоте и элегантности.

Кстати, дочери Юлии и Александра уже исполнилось 14 лет, она совсем взрослая. Вот только наследницу Абдулова Женю певица в своем микроблоге не показала.

Долина покрасовалась в кофейном пуховике-дутике, накинув капюшон на голову, а вдова Абдулова предстала в роскошной богатой шубке. Белоснежный мех идеально подчеркивал эффектную внешность красавицы-брюнетки.

«Как жаль, что Александра нет в живых! Они просто идеальная пара», «Так хочется увидеть Женечку, какой она стала??», «А почему без доченьки?? Она уже выросла, совсем взрослая», «Женя осталась без отца так рано… Она просто копия Саши», — пишут фолловеры.

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