«Этот человек в рай не попадет. Даже с QR-кодом»: Шифрин негативно высказался об Измайлове

Как отметил артист, сам он с писателем-сатириком никогда не ссорился.

Юморист Ефим Шифрин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ негативно высказался о писателе-сатирике Лионе Измайлове.

«Этот человек в рай не попадает. Даже с QR -кодом». Ефим Шифрин

Как отметил Ефим Шифрин, он не помнит, чтобы у них был какой-то конфликт:

«Мы никогда не ссорились. Возможно, стали общаться в последнее время реже. Что ему дало повод судачить об этом».

Ранее Лион Измайлов заявил, что Ефим Шифрин — неблагодарный человек. Якобы он позабыл все хорошее, что писатель-сатирик для него сделал.

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